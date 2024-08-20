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中信金：公開收購新光金 打造國家隊實力金控

2024/8/20 18:15（8/20 20:03 更新）
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中國信託金融園區。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社台北20日電）台新金、新光金預計22日分別召開董事會討論新新併，2家金控董事會召開前夕，遇中信金半路搶親。中信金今天傍晚指出，公司目標是打造國家隊實力的金融控股公司，將公開收購新光金，此投資將產生極大綜效，同時創造雙方股東更大價值，共同實現成為區域性國際金融機構的願景。

新光金與台新金上週分別發出董事會開會通知，將於22日傍晚舉行董事會討論換股比例及併購架構。新光金總經理陳恩光及台新金總經理林維俊並於討論合併案前的敏感時機，雙雙赴金管會銀行局拜會，也讓新新併一事，頗有勢在必行的決心。

不過新新併尚未經過兩家公司董事會正式討論，中信金今天召開臨時董事會，宣布將進行重大轉投資，中信金將公開收購新光金，全案將待主管機關核准後進行。

中信金透過新聞稿表示，依金控相關法規，這項轉投資案將以公開收購方式進行。相關公開收購價格，將待主管機關核准後公布。

中信金強調，公司目標是邁向國際，打造國家隊實力的金融控股公司，因此轉投資新光金將產生極大綜效，同時創造中信金、新光金股東更大價值，共同實現成為區域性國際金融機構的願景。（編輯：楊蘭軒）1130820

#中信金
#新光金
#台新金
#金控
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