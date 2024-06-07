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台股跌44.32點

2024/6/7 13:47
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（中央社台北7日電）台北股市今天震盪收跌，收盤跌44.32點，為21858.38點，跌幅0.20%，成交金額新台幣4516.02億元。

加權指數開盤為21823.62點，盤中最高21920.85點，最低21823.62點；不含金融股指數19121.69點，跌63.73點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.15%、食品股漲0.07%、塑化股漲0.84%、紡織股漲2.35%、機電股跌0.70%、造紙股漲0.75%、營建股漲2.47%、金融股漲0.92%。

委買張數2457萬7537張，委賣張數1392萬1623張，成交張數934萬6245張。

收盤時上漲732家，下跌222家，持平78家。

成交量前5名個股為新光金、陽明、開發金、萬海、復華台灣科技優息。

漲幅前5名個股為台南、世紀鋼、三發地產、天二科技、合機。

跌幅前5名個股為研揚、連宇、益登、奇鋐、迎廣。1130607

#世紀鋼
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