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台股漲256.84點

2024/6/12 13:45
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（中央社台北12日電）台北股市今天開高走高，收盤漲256.84點，為22048.96點，漲幅1.18%，成交金額新台幣4475.48億元。

加權指數開盤為21841.81點，盤中最高22094.94點，最低21841.81點；不含金融股指數19319.29點，漲264.03點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.01%、食品股漲0.85%、塑化股跌0.61%、紡織股跌0.58%、機電股漲1.95%、造紙股跌0.30%、營建股跌1.41%、金融股跌0.58%。

委買張數2395萬9193張，委賣張數1314萬2010張，成交張數893萬3264張。

收盤時上漲395家，下跌556家，持平89家。

成交量前5名個股為陽明、新光金、元大台灣50反1、鴻海、開發金。

漲幅前5名個股為來億-KY、昇陽半導體、台端、羅昇、所羅門。

跌幅前5名個股為台南、四維航、毛寶、順德、奇偶。1130612

#四維航
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