彭金隆：金金併尊重市場機制 關注競爭力消費者保護

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（中央社記者謝方娪台北30日電）繼富邦金併日盛金後，國內市場再掀第2波金金併討論。金管會主委彭金隆今天表示，金控法第18條明定金控整併事宜，金管會尊重市場機制，至於鼓不鼓勵金金併，則要看個案，他在意市場競爭力及消費者保護等層面。

新光金及台新金董事會日前先後通過續行合併評估，但新光金大股東吳東進為探詢更多可能性，近日在市場積極尋覓台新金以外潛在買家，傳出中信金未排斥合併，讓新光金與台新金合併評估出現變數，引起高度矚目。

彭金隆今天上午赴立法院財政委員會專題報告並備質詢。民進黨立委郭國文詢問，雖然監理機關不評論個案，就監理方向上，金管會對金金併的政策態度如何。

彭金隆答詢表示，金控法第18條明定金控整併條文，當初在金控法的制度設計上，即已考慮到金融機構或金融相關事業的入、退場規定，對於金金併，金管會尊重市場機制，但因金控規模都較大，還牽涉公平會職權。

不過，彭金隆強調，在還沒收到任何正式文件前，作為金融主管機關，不方便評論。

郭國文追問，以彭金隆個人身分，對金金併有何看法，彭金隆表示，國內已有金金併成功案例；郭國文再問，彭金隆是否鼓勵金金併，彭金隆說，「要看個案」，他在意市場競爭力、消費者保護等層面。

郭國文進而詢問，彭金隆是否會認為台灣銀行業過於飽和，應透過整併創造規模更大的金融機構，打亞洲盃甚至世界盃，彭金隆表示，「這當然是一個我們可以想像的目標，但有很多條件必須滿足」。（編輯：林淑媛）1130530