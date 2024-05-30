中信金評估合併新光金？彭金隆：密切關注所有動向

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（中央社記者謝方娪台北30日電）新光金及台新金正進行合併評估，但新光金大股東吳東進為探詢更多可能性，近期在市場尋覓潛在買家，且傳出中信金不排斥評估合併。金管會主委彭金隆今天表示，密切關注所有動向，但對傳聞案例無法評論。

新光金創辦人暨大股東吳東進近日在市場積極尋覓台新金以外潛在買家，傳出中信金未排斥合併，讓新光金與台新金合併評估出現變數，引起高度矚目。中信金29日表示不評論市場個案傳聞，新光金則發布重訊表示，媒體報載內容，公司毫無所悉，故無法評論。

彭金隆今天上午赴立法院財政委員會，專題報告「如何精進ESG制度評鑑並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」並備質詢。國民黨立委林德福質詢關注，中信金及新光金傳出評估合併，彭金隆對此態度。

彭金隆答詢時表示，市場上有關合併的案子，都是市場上傳言，金管會身為金融市場主管機關，一定會密切關注所有動向，但對於傳聞案例，金管會無法評論。

林德福詢問，一旦有金金併，對金融圈將有何影響。彭金隆坦言，金控整併牽涉市場競爭及市場安定，除了金管會外，還涉及公平會市場結合議題，層面非常複雜。（編輯：楊蘭軒）1130530