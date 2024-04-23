新光人壽增資承諾跳票改善不足 母公司未盡責挨罰創首例

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新壽2023年6月底起落入資本不足，但未按當年所報財務業務改善計畫完成增資，且今年再提改善計畫也不足以讓RBC回到法定標準，金管會今天罰新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生減薪1年，並糾正新光金、限制新壽利害關係人交易。

攤開金管會過往裁罰史，已退場的國寶人壽等亦曾因未達資本適足等級，且未能於期限內完成增資，遭金管會調降董事長薪酬，不過，新光金為史上首見因旗下子公司資金不足被要求增資卻未達成，遭金管會裁罰的金控。

新壽2023年6月底落入資本不足，但所提財務業務改善計畫中，新台幣70億元現金增資規劃最終跳票，僅完成15億元增資，導致2023年12月底資本續處不足。今年新壽再提財務業務改善計畫，但所提規劃無法確保今年6月底資本適足率（RBC）回到法定標準，讓金管會今天出手開鍘。

金管會宣布，限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易，直至新壽RBC達法定標準並報經金管會同意後始得恢復辦理，同時，命令新壽調降董事長魏寶生今年度所有薪酬的3成，為期1年。

母公司新光金則因未善盡維持子公司新壽健全經營之責，進而影響金控整體財務業務健全，同步遭金管會處糾正，同時，命令新光金調降董事長陳淮舟今年度所有薪酬的5成，為期1年。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，對董事長減薪，並非裁罰性處分，而是管制性導正措施，金管會仍希望公司後續持續改善資本適足率，因此給予改善機會。金管會銀行局副局長林志吉也說明，金管會要導正董事長，依比例原則，此次予以減薪，而非予以更嚴重的停、解職。

至於對陳淮舟減薪幅度高於魏寶生的原因，林志吉指出，主因母金控為子公司唯一股東，新壽要增資僅能向母公司爭取，「我們認為母公司所負責任更大，擔負增資計畫最終討論及決策決定責任，時程安排亦主要取決母公司對子公司挹注程度，因此對母公司董事長課以更高減薪幅度」。

金管會今天也宣布，限新光金2個月內、新壽1個月內提報具體、完整且可使新壽在合理期間RBC符合法令規定的增資、財務業務改善計畫。蔡火炎指出，待經營團隊提出新版改善計畫，金管會將再審視是否符合監理要求，「我們先讓公司講，講完後，我們會再審視合理性」。

根據金管會裁罰書，陳淮舟擔任新光金董事長，充分知悉對新壽增資必要性與急迫性，卻未善盡董事長職責，對部分董事或獨董在董事會建議公司儘速擬定現增時程，讓有意增資股東出資，陳淮舟仍主張並主導通過委託外部財顧評估，拖延增資時程，且至今未採取更積極有效作為，以督導新光金提出可確保新壽6月底RBC達標的增資計畫及明確時程，有立即導正必要。

新壽方面，金管會於裁罰書指出，魏寶生身為新壽董事長，僅將金管會相關函示、到金管會溝通情形在董事會中說明，並未在董事會中表達應積極尋求新光金現增，且承諾今年增資70億元中的55億元尚未有具體時程，即在今年2月17日董事會通過無法使新壽6月底前RBC達標的改善計畫，顯見魏寶生未善盡董事長職責，不利公司健全經營及保戶權益維護。（編輯：楊凱翔）1130423