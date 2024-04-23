改善資本不力金管會開鍘 新光金：尊重主管機關裁處

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新壽2023年6月底起落入資本不足，但去年對金管會增資承諾跳票，今年所提改善計畫亦未能確保RBC達標，金管會今天出手開罰。新壽董事長魏寶生稍早發布聲明表示痛心，新光金則透過重訊表達，尊重主管機關裁處。

新壽2023年6月底起落入資本不足，但未按當年所報財務業務改善計畫完成增資，且今年再提改善計畫也不足以讓新壽6月底資本適足率（RBC）回到法定標準，金管會經過審酌，於今天開罰新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生減薪1年，並糾正新光金、禁止新壽新增與利害關係人授信或其他交易。

新光金今天晚間發布重大訊息說明，公司及子公司新壽均尊重主管機關裁處，將於接獲裁處書後進行處理、改善。

魏寶生稍早則發布個人聲明表達，他自接任新壽董事長以來，已在權責範圍內積極尋求提升新壽資本適足率的作法，新壽為新光金全資持有的子公司，新壽是否能進行增資，完全取決母公司新光金時程而定，他並質疑此次金管會裁處命新壽調降他薪資，如何有助行政目的的達成。（編輯：楊蘭軒）1130423