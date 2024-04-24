力拚資產活化 新壽今年3度決議處分國內不動產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）新光金今天代子公司新光人壽公告，董事會決議擬處分國內不動產，此為新壽今年以來第3度經董事會決議擬處分國內不動產。新光金表示，主要為例行業務決策，持續評估活化資產。

新光金今天傍晚發布重大訊息公告，子公司新壽董事會決議擬處分國內不動產。新壽於今年1月23日及3月26日董事會亦有通過決議擬處分國內不動產，此次為新壽今年第3度決議處分國內不動產。

新光金表示，此為子公司例行不動產業務上的決策，公司持續評估，檢視不動產投資收益及效益，並會在適當時機做出規劃以活化資產。據悉，新壽今年以來通過擬處分的不動產均非重大標的，主要是小型不動產。

新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於金管會200%法定標準，新光金今年首季先透過其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽新台幣70億元，另正規劃辦理金控現金增資125億元、新壽發次債籌資80億元以強化新壽資本。

保險業辦理不動產投資管理辦法規定，壽險業投資不動產年化收益率不得低於基準利率加5碼（1碼是0.25個百分點），近年央行升息，壽險業不動產投資收益率門檻隨之拉高，讓壽險業重新檢視不動產投資效益，對於既有不動產部位，會評估如提高出租率或處分不動產等，對於新標的，亦會審慎評估是否能達最低不動產投資收益率要求。（編輯：楊蘭軒）1130424