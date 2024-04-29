外資、投信買超冠軍都是中信金 金融股大熱門

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（中央社記者潘智義台北29日電）外資今天買超新台幣342.38億元，買超前3名依序為中信金5萬2600張、新光金5萬2222張、臺企銀3萬9889張，買超前10名就有7檔金融股；同時中信金也是投信買超第1名。

台北股市今天開高走高，收20495.52點，大漲375.01點，漲幅1.86%，成交金額新台幣4199.96億元，加計盤後交易約4287.35億元。

三大法人今天合計買超421.93億元，其中外資及陸資買超342.38億元、自營商買超41.18億元、投信買超38.37億元。

證交所統計，外資買超前10名有7檔金融股、2檔ETF、1檔電子股，依序為中信金、新光金、臺企銀、開發金、國泰金、玉山金、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、聯電、國票金。

外資賣超前10名則以傳產、航運股為主，僅有3檔電子股，依序為長榮航、矽統、中環、華航、京元電子、中工、南港、復華香港正、富邦恒生國企正2、陽明。

投信今天買超第1名中信金7522張，雖然也是外資買超冠軍標的，但投信買超前10名當中的京元電子、陽明、長榮航，卻都是外資賣超前10名標的。（編輯：楊凱翔）1130429