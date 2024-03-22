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成棒春季聯賽全越運動2連勝 姜建銘執教好的開始

2024/3/22 20:01（3/22 21:06 更新）
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113年全國成棒甲組春季聯賽持續展開，退役球星姜建銘今年以總教練身分領軍全越運動棒球隊有好的開始，22日以4比2擊敗新北禾聯成棒隊，奪下2連勝。圖為全越21日比賽奪下首勝後集合畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月22日
113年全國成棒甲組春季聯賽持續展開，退役球星姜建銘今年以總教練身分領軍全越運動棒球隊有好的開始，22日以4比2擊敗新北禾聯成棒隊，奪下2連勝。圖為全越21日比賽奪下首勝後集合畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月22日
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）退役球星姜建銘今年春季聯賽以總教練身分領軍全越運動棒球隊有好的開始，全越今天與新北禾聯交手，抓準開賽對方投手、守備有狀況，1局下搶下4分，終場以4比2奪下2連勝。

姜建銘今年正式結束球員生涯馬上有新任務，以全越運動棒球隊總教練身分率隊打春季聯賽，昨天首戰與台北興富發隊交手以5比1搶勝，為姜建銘總教練執教春聯首勝。

全越運動今天與新北禾聯成棒隊交手，全越運動開賽就積極搶分，1局下首名打者劉鎰嘉敲出三壘打，葉仲益安打先拿1分，1人出局後靠著安打、對方2次守備失誤、郭福凱補上安打追加分數，單局攻下4分、奠定勝基。

新北禾聯今天3局上追回1分，9局上詹竣翔開轟、陽春砲替球隊再添分數，但新北禾聯攻勢沒有延續吞敗。

合作金庫棒球隊今天與屏東紅尾隊交手，前6局打完合庫0比2落後，7局上合庫靠著吳松勳二壘打、一棒2分扳平比數，8局上靠著陳孝允二壘打、李亦崴高飛犧牲打送回超前分。

合庫9局上再靠著保送、安打、滾地球多添1分保險分，終場以4比2搶勝，合庫目前為止春聯2戰全勝。（編輯：陳政偉）1130322

#姜建銘
#春聯
#合庫
#新北禾聯
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