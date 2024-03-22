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成棒春季聯賽 台壽霸龍打線發揮2連勝

2024/3/22 18:16
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）甲組成棒春季聯賽台中市隊更名「台壽霸龍」隊亮相，今天與台南市隊交手，台壽霸龍打線發揮以9比5搶下2連勝；台北興富發隊邱偉峻開轟，率隊以4比2擊敗台電。

113年全國成棒甲組春季聯賽20日社會隊賽程先開跑，「台壽霸龍」隊昨天首戰擊敗桃園市成棒隊，拿下更名後首勝，今天與台南市成棒隊交手、延續氣勢。

台壽霸龍隊3局上打完與台南市隊2比2戰成平手，3局下有串聯攻勢，曾翰宇率先敲出安打，再靠著失誤、觸身球保送、陽耀勳適時安打送回超前分，台壽霸龍攻勢延續，單局6安、1保送、對手2次失誤，一口氣攻下6分、奠定勝基。

台壽霸龍隊4局下靠著陳敏賜三壘打、陽耀勳高飛犧牲打再添1分保險分；台南市隊5局上追回2分、8局上再添1分，但攻勢沒有延續吞敗。

台北興富發隊今天與台灣電力公司棒球隊交手，兩隊前4局打完1比1平手，興富發隊5局上邱偉峻開轟，陽春砲幫助球隊超前比數，6局上再靠著接連保送、安打、失誤多跑回1分，終場以4比2搶勝。（編輯：陳政偉）1130322

#陽耀勳
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