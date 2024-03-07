新壽營運表現疲弱 信評調降新光金與3子公司評等

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（中央社記者蘇思云台北7日電）中華信評今天表示，考量新光人壽營運表現持續疲弱，把新壽的長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAA-」調降至「twA+」，同時調降新光金控及旗下子公司新光銀、元富證券的發行體信用評等。

中華信評今天發布新聞稿，考量新壽作為新光金集團的旗艦子公司，若新壽信用結構發生任何變動，就可能影響集團的信用結構。

基於這項基礎，中華信評同時調降新光金控及其集團旗下主要子公司的長期發行體信用評等，降幅為1個級距；並調降新光人壽與新光銀行流通在外的次順位債券的債務發行信用評等，降幅為1個級距。

中華信評今天調降新光金集團事業體評等，中華信評將新光人壽的長期財務實力評等與發行體信用評等由「twAA-」調降至「twA+」；將新光金長期發行體信用評等由「twA+」調降至「twA」；將新光銀行的發行體信用評等由「twAA-/twA-1+」調降至「twA+/twA-1」；將元富證券的長期發行體信用評等由「twA+」調降至 「twA」。

中華信評分析，新光人壽的績效表現與產業平均水準的差距已經擴大，新光人壽2022年與2023年皆出現營運虧損，估新壽平均資產報酬率也會從2022年會計年度末的負0.14%，惡化到2023年約負0.18%。

中華信評認為，新壽的投資表現易受市場影響，且海外投資的避險成本維持高檔，想在未來2年恢復獲利能力的難度已經升高。

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中華信評分析，如果未來1至2年新光金的集團信用結構出現明顯偏離基本情境假設的惡化情況，可能還會調降新光金、新壽、新光銀行與元富證券的評等，相關情境包括新光金大股東之間紛爭持續，導致新壽出現治理缺失，可能影響執行策略或是風險管理能力等。

中華信評指出，新光金、新光人壽、新光銀行與元富證券的「負向」的評等展望，主要反映未來1至2年新壽疲弱的獲利能力將持續為財務實力與集團整體的財務實力帶來壓力，也反映新壽因獲利波動幅度高於產業平均水準而衍生的風險、易受影響的資金來源結構，以及為維持法定資本要求而面臨的困難。（編輯：楊凱翔）1130307