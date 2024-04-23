新光人壽資本改善不足被減薪 魏寶生：金管會誰能做更好

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新壽2023年6月底起落入資本不足，但去年對金管會增資承諾跳票，今年所提改善計畫也未能確保RBC達標，金管會今天出手開罰。遭減薪的新壽董事長魏寶生發聲明質疑，「若易地而處，金管會有哪位人士能做得更好？」

新壽2023年6月底起落入資本不足，但未按當年所報財務業務改善計畫完成增資，且今年再提改善計畫也不足以讓新壽6月底資本適足率（RBC）回到法定標準，金管會經過審酌，於今天開罰新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生減薪1年，並糾正新光金、禁止新壽新增與利害關係人授信或其他交易。

魏寶生晚間以個人名義發出聲明書回應，新壽為新光金全資持有的子公司，新壽是否能進行增資，完全取決母公司新光金時程而定，他自接任新壽董事長以來，已在權責範圍內積極透過各種方式尋求提升新壽資本適足率的作法。

他舉例，包括在新壽董事會提案進行增資，並在董事會報告與主管機關、母公司新光金溝通進度；在新光金董事會積極表達新壽增資需求及主管機關態度；積極推動轉型，從投資、商品、財務、不動產及業務面向，希望讓新壽2026年順利接軌2大國際制度。

魏寶生表示，新光金是否增資新壽，並非他權責所轄，他雖為新壽董事長，在新光金未有具體現增新壽時程前，「請問何能訂出新壽具體現金增資時程？」

魏寶生認為，金管會此次命新壽調降他薪酬，完全忽視他積極透過各種方式尋求提升新壽資本適足率的努力，更無視新壽在他帶領下，今年3月稅後純益達新台幣29.01億元，累計首季稅後純益4.13億元，每股純益0.05元，營運狀況已轉正的良好現象。

魏寶生進一步表達，行政行為應符合行政程序法比例原則，即所採取方法應有助目的達成，有多種同樣能達成目的的方法時，應選擇對人民權益損害最少者，此次金管會裁處命新壽調降他薪資，「如何有助行政目的的達成？」

對於金管會裁處限制新壽新增與利害關係人授信或其他交易，並要求在1個月內重提改善計畫，同時裁處調降他薪資，魏寶生連番質疑，「這有符合行政行為應選擇對人民權益損害最少的比例原則要求嗎？能夠達到金管會所要求的目的嗎？假設易地而處，金管會有哪位人士能做得更好？」

魏寶生說，他離開公職將近20年，除了善盡繳稅義務，並在個人所得的20%內，全數捐贈給學校及自行或與友人共同委託的3個公益信託，善盡公民責任，薪資對他實乃身外之物，也非他在意點，但金管會忽視他對新壽及保戶權益的用心與努力，這是他最感沉重與痛心之處，更是對專業人士的無情打壓。（編輯：楊凱翔）1130423