產險業清償能力全過關 2家壽險資本亮紅燈

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（中央社記者謝方娪台北31日電）2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比全數出爐，19家產險業全數高於法定門檻，為防疫雙險風暴後首見，壽險業則有2家亮紅燈，新壽資本不足、三商壽資本顯著不足，金管會已要求提改善計畫。

金管會以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。2023年底產、壽險業經會計師查核的資本適足率（RBC）及淨值比在3月底全數出爐。

宏泰人壽、三商美邦人壽及新光人壽3家壽險在2023年6月底清償能力雙指標未過關，當時宏泰人壽RBC僅145.82%，屬於資本顯著不足，且淨值比連3期低於3%，宏泰人壽經處分不動產、改善商品設計、強化風控及業務推動4路並進，最新出爐的2023年底RBC及淨值比已雙雙達標，各達214.68%及3.2%。

根據21家壽險業公告最新財務資訊，2023年底僅剩三商壽及新壽資本水準未能過關，三商壽2023年底RBC降至111.09%，甚至較2023年6月底的140.23%更低，體質續處資本顯著不足，淨值比僅2.97%，無論RBC或淨值比均已連4期低於金管會法定門檻。

新壽2023年底RBC降至176.37%，同樣較2023年6月底的184.38%來得低，但尚屬於資本不足階段，未落入次一級資本顯著不足境地。淨值比則為4.47%，符合法定門檻，較2023年6月底提高0.13個百分點。

一旦有業者經會計師查核的RBC或連2期淨值比未達法定最低門檻，金管會均會即刻發函要求業者提報財務業務改善計畫，並將緊盯業者後續執行情況。業者本身亦清楚RBC及淨值比自結數，三商壽及新壽董事會今年首季已先有動作。

新光金除了已先以其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽新台幣70億元資金外，亦通過將辦理普通股現金增資發行16.7億股，預計籌資125億元進而注資新壽，另新壽將力拚發次債籌資80億元。

三商壽董事會除了規劃辦理普通股現金增資發行不超過3億股外，也擬私募普通股、特別股或國內可轉換公司債，其中，私募普通股或特別股總股數不超過40億股，私募國內可轉債發行總面額則以不超過30億元為限，3種私募有價證券種類，三商壽將採1種或2種以上搭配發行。

三商壽早在2022年8月董事會通過擬私募辦理普通股現金增資，預計在總股數不逾20億股額度內引進策略投資人強化資本，但至今三商壽尚未達成引進策略投資人目標。不少金融業高層私下直言，近年保險業忙接軌IFRS 17及TW-ICS，在接軌前對保險投資或併購恐要「等一等」。

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2023年6月底產險業僅和泰產險受防疫險風暴影響，資本水準尚未達標，當時RBC僅74.93%，屬於資本顯著不足，淨值比則為6.8%。不過，截至2023年底，和泰產RBC已大幅拉高至293.67%，遠高於法定最低門檻，淨值比也持續拉高至15.15%。

根據19家產險業公告最新財務資訊，2023年底全體業者RBC及淨值比已全數過關，為防疫雙險風暴後首見，意味產險業正式扛過防疫雙險逾2700億元理賠巨災影響，透過增資、處分資產等管道讓遭弱化的資本體質獲得改善。（編輯：林淑媛）1130331