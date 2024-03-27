菲律賓公布中國噴射水柱傷者照片 1人需縫13針

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓參謀總長布勞納昨天探視因中國在南海噴射強力水柱受傷的軍人，其中一人縫了13針，另一人被巨大壓力沖到牆上，縫了7針。布勞納說，菲國南海補給行動將實施變革。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在南海仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。中華民國亦主張擁有仁愛暗沙主權。

中方23日部署大量海警與海上民兵船攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方前往擱淺軍艦運補，並向菲律賓補給船8次發射高壓水柱，菲船嚴重受損一度無法航行，3名船上人員受傷。

菲律賓軍方今天表示，布勞納（Romeo Brawner）昨天與菲國海巡署指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）前往巴拉旺島（Palawan）菲律賓武裝部隊西部軍區司令部，探視傷者並頒發獎章給16名執行仁愛暗沙補給任務的菲國海軍，包括因中國噴射強力水柱在前2次任務受傷的7名軍人。

布勞納告訴菲律賓海軍人員，未來的南海運補和駐軍輪替行動將實施變革，並要求士兵繼續做好他們的工作。

他表示：「你們在這裡所做的事情具有戰略意義。全世界都在關注我們，所以讓我們繼續堅定完成使命及執行輪替和運補行動的信念與決心。」

菲律賓新聞社（PNA）報導，布勞納、加文和西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）昨天召開記者會。布勞納說，23日的高壓水柱事件不僅是歷來最危險，也是菲律賓補給船首次被阻止挨近擱淺軍艦。

他表示，菲國海軍人員只能使用剛性充氣船接駁，將輪替駐軍及部分物資送到馬德雷山號。因此，軍方認定23日的補給任務「部分成功」。

布勞納說：「當然，因為（中國在）最近一次運補任務中表現出的攻擊性，我們都很憂心。」

他指出，菲律賓海巡署、海軍、漁業暨水產資源局（BFAR）及其他政府部門正討論未來將採取哪些措施，防止事件重演。

布勞納說：「我們將調整行動。但無庸置疑，我們不會告訴任何人調整的內容。」

GMA新聞網報導，由於中國海警噴射水柱壓力強大，一名船上人員因巨大衝擊力被拋到補給船木隔板上而受傷，頭部縫了7針；另一名軍人的左眼下方縫了13針。

一名士兵說，強力水柱攻擊時大家都被沖散，試圖找地方躲起來。

布勞納表示，這名傷者如果沒有撞上木隔板，就會因衝擊力而落海。

中國駐菲大使館25日發布聲明表示，仁愛暗沙（中稱仁愛礁）是中國南沙群島的一部分。菲方執意派遣運補船和2艘海巡船闖入仁愛暗沙附近海域，企圖向擱淺軍艦運送建築物資，以進行維修加固。「中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，成功挫敗菲方圖謀，處置合理合法、專業規範。」

中方在聲明中「敦促菲方立即停止侵權挑釁，展示誠意，回到對話協商的正確軌道，以實際行動與中方一道共同維護南海和平穩定。如菲方一意孤行，中方將繼續採取堅決措施維護自身的領土主權和海洋權益」。（編輯：陳惠珍）1130327

中國海警船23日向菲律賓赴仁愛暗沙運補船數次發射強力水柱，補給船嚴重受損，船身和船頂多處破裂。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月27日

中國海警與海上民兵船23日包夾圍堵菲國海巡艇，並向菲律賓赴仁愛暗沙補給船多次發射強力水柱。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月27日

菲律賓參謀總長布勞納（前右2）26日探視因中國在南海噴射強力水柱受傷的人員（左2），並頒發獎章。（菲律賓軍方提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年3月27日