菲律賓控中國水砲射擊補給船 雙方再於南海對峙

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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓指控中國海警今早在南海一處偏遠且有主權爭議的礁石海域阻擋一艘菲國補給船，並發射水砲。

法新社報導，菲律賓軍方表示，這次攻擊發生在愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）海域，中國船艦發射水砲，與菲國船隻擦撞，和雙方近月對峙情況類似。

菲國軍方公布的影片顯示，一艘白色船艦一再用水砲射向在旁邊航行的另一艘船。

菲國軍方還公布另一段影片，內容是一艘標有「中國海警」字樣的白色船艦越過一艘船的船首，菲方稱這艘船是菲國補給船Unaizah May 4。

菲方表示，這些影片是於今早拍攝，當時Unaizah May 4正前往愛尤銀礁。菲國在當地駐有少數部隊，中國也聲稱擁有這個地區的主權。

菲國軍方在聲明中說：「由於中國海警船持續發射水砲，UM4補給船於（上午）8時52分嚴重損壞。」但菲方未說明損壞性質或是否有人員受傷。

中國海警局則透過聲明表示，已針對進入仁愛暗沙鄰近水域的菲律賓船隻「依法採取管制措施」。

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，駁斥菲律賓等國家的主權主張，也無視一項認為中方主張並無法律依據的國際裁決。

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兩天前，中國海警與登陸兩處岩礁的菲律賓科研人員也在黃岩島（Scarborough Shoal）附近對峙，這裡是南海另一處爭議熱點。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在另一項聲明中說，菲國護衛艦「卡布拉號」（BRP Cabra）今早遭3艘中國海警和其他船隻「妨礙和包圍」，「由於中國海上部隊不負責任的挑釁行徑」，導致卡布拉號無法靠近補給船。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130323