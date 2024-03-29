美專家：料520前中國升高脅迫 台灣可仿效菲律賓輿論戰反制

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）北京持續在不費一槍一彈的情況下脅迫台灣，專家認為賴清德5月20日總統就職前夕，中國可能再次軍演或出動大批共機侵擾；菲律賓詳實紀錄與中國於南海交手的過程、擴大宣傳創造國際影響力的做法，值得台灣借鑑。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）今天就中國「灰色地帶」（gray zone）戰術舉行線上研討會，兩岸研究學者善學（Thomas Shattuck）及獨立研究員李紫楓等人與會。

賓夕法尼亞大學裴利世界研究所（Perry World House）資深計畫經理善學先就空域情形指出，過去3個月來，中國未派大規模共機擾台，2023年同期進入台灣空域的共機架次數量要高得多，逼近30架次，而今年迄今最高數量則是20架次。

他分析，北京今年第一季降低共機擾台次數的原因有二，一是中國不願在台灣大選前引發太多疑慮，以免被外界視為加劇局勢的一方，還可能因此「送票」給民進黨總統候選人賴清德。二是中國轉向海域升級灰色地帶戰術，出動海警船航入金門禁限制水域，藉此限縮金門周圍空間。

「我認為在賴清德就職典禮之前，（北京施壓）情況可能會變得更嚴重」，善學說。他曾在小金門教英語一年，並於政治大學取得國際研究碩士學位。

善學指出，中國對台脅迫力道主要取決於出席就職典禮的貴賓有多「大咖」，如果有外國高階人士參加，中國可能會祭出軍演及大批共機擾台。

混合戰研究員李紫楓認為，中國海警航入金門禁限制水域事件絕非個案，符合北京的大戰略。

4艘中國海警船15日下午航入金門禁限制水域，海巡全程伴航驅離監控。（中央社製圖）

她舉例，中國在南海已有至少7座人造島，島上部署戰機機場等，以於戰時提供快速反應部隊及後勤。就台灣的狀況而言，北京透過空飄氣球飛越台灣上空、中國海警行動等一波波動作，拉長台灣需要投入心力的時間，也使相關資訊飽和，「畢竟人類大腦一次只能吸收這麼多訊息」，回應速度可能趨緩。

這樣一來，李紫楓說，中國的灰色地帶戰術或許無法完成統一台灣的目標，卻為常規戰爭創造了有利條件。

面對介於「戰爭與和平之間」的戰術，善學認為台灣資源有限，或許可以師法多次與中國在南海交鋒的菲律賓。

菲律賓與中國在爭議海域衝突不斷，最新一起是23日中國海警船於仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）使用水砲攻擊菲律賓補給船，造成船身損毀、船員受傷。菲律賓除了公布傷者照片，近年也邀國際媒體登船採訪，第一線紀錄兩邊短兵相接情形。

菲律賓參謀總長布勞納（前右2）26日探視因中國在南海噴射強力水柱受傷的人員（左2），並頒發獎章。（菲律賓軍方提供）

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天透過聲明表示，國際社會已經伸出援手，提議協助菲律賓保護主權。

善學分析，菲律賓記錄中國種種侵擾行為以發動輿論戰，成功使國際「共憤」的做法可供台灣借鑑。台灣本身可善用低成本無人機記錄中共機艦入侵及脅迫事件。此外，台灣友邦則可利用自己在聯合國的地位，向全球譴責中國對台作為。

李紫楓則認為美國應帶頭就何謂灰色地帶戰術下明確定義，細緻規範何種行為不可被接受，針對中國海警發射水柱、破壞導航系統或導致傷亡等不同強度的脅迫行動，擬定集體反制計畫。（編輯：陳慧萍）1130329