520就職總統 賴清德：最重要工作是維持台海和平現狀

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（中央社記者溫貴香台北13日電）副總統、總統當選人賴清德今天接見華府智庫訪團表示，5月20日將與副總統當選人蕭美琴上任共同領導國家，在政治上最重要工作就是維持台海和平現狀，帶來印太的和平與穩定。

賴副總統說，不管是G7領袖會議的結論，或是美國總統、國際社會的領袖，都關注到台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要因素。

副總統賴清德上午接見「華府學者代表團」致詞表示，歡迎訪賓再度來訪，能夠在總統府跟大家見面，內心非常高興，也利用這個難得機會感謝大家長期對台灣的支持，還有對台海和平穩定的關注，在國際上為台灣發聲。

他說，因為2024年是國際的選舉年，台灣在2個月以前完成總統與立委的選舉，國際社會都非常關注這場選舉，國際社會關注的焦點是在中國文攻武嚇強力介入這場選舉之下，台灣人民會做出何種選擇。

賴副總統表示，即便是中國強力地介入，台灣人民仍然堅定用手中神聖的選票希望台灣在民主的道路上與國際民主陣營共同合作，持續走入國際。

賴副總統同時也是總統當選人，他表示，5月20日會與蕭美琴一起上任共同領導這個國家，非常期待能夠繼續得到大家的支持，兩人最重要的工作，在政治上就是維持台海和平現狀，帶來印太的和平與穩定，不管是G7領袖會議的結論，或是美國總統、國際社會的領袖都關注到台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要因素。

他說，台灣位處第一島鏈，直接面對中國的威脅，「我知道我們的責任，我們會盡我們所能維持印太的和平穩定」。當然台灣也希望國際社會能夠持續關注台海的和平穩定，也必然在與國際社會共同合作之下，台灣才有辦法讓這個區域可以持續維持和平穩定下去。

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在經濟產業上，他表示，台灣非常希望能夠持續加入國際的供應鏈，也希望能夠得到美國政府與國際社會的支持，讓台灣有機會加入區域經濟。因為中國政經局勢的不穩定，還有經商的環境已經大不如前，現在有許許多多的台商已經從中國撤出，到美國、日本、歐洲、印太區域，如果能夠跟個別國家加入區域經濟，對台灣產業發展、對台商本身事業的擴張，應該是非常重要的。

訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究所（American Enterprise Institute，又譯：美國企業研究院）資深研究員庫柏（Zack Cooper），及戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）主任白明（Jude Blanchette）。（編輯：蘇龍麒）1130313