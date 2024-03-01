路透：賴清德520就職演說前 中國對台持續施壓

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（中央社台北1日綜合外電報導）台灣在5月20日舉行第16任總統、副總統就職典禮前，來自中國的壓力正「一點一滴」增加。有台灣官員擔憂，北京可能在不訴諸直接衝突的情況下，進一步壓縮台灣應變的空間。

路透社報導，自從現任副總統賴清德在1月贏得總統大選以來，北京當局已奪走台灣1個邦交國—諾魯共和國、片面取消M503航路北向南飛行偏置使航路更靠近海峽中線、以及中國海警抹去廈門和金門間的默契中線並常態化巡查金廈海域。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）上週訪台時說，北京派海警船在金門周邊巡航，是持續施壓台灣的一種模式。

追蹤台海地區安全事務的一名外國官員，形容這些正在發生的事是「一點一滴」的施壓，持續傳達北京不喜歡賴清德這個訊息，但中國並未發動軍事演習，像過去1年半內兩度環台軍演那樣，也未訴諸直接的軍事衝突。

基於此事敏感性而不願具名的這名官員說：「這是逐漸改變台海現狀的模式其中一部分，看看他們在哪方面能蒙混過關，然後轉向一個新常態，限制台灣的活動空間。」

台灣這4年來持續控訴中國加強軍事行動，例如北京常派共機飛越台灣海峽中線，作為「灰色地帶」戰略的一環，試圖以這種非全面衝突的作為，使台灣筋疲力盡。

一名熟悉台灣安全規畫的台灣高階官員說，在賴清德5月20日發表就職演說前，北京政府正「日復一日」對台施加壓力。他並指出，中國海警船在金門周邊巡航，是另一個「灰色地帶」戰略。

因話題敏感不願具名的這名官員說：「我們不會附從他們的政治陰謀，也不會升高緊張情勢。」（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130301