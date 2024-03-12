賴清德：期待美國會政府支持 創印太區域安全與繁榮

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（中央社記者溫貴香台北12日電）副總統賴清德今天接見美國進步中心訪團時表示，台灣站在面對中國威脅的第一線，也是美國在印太區域重要的夥伴國家，期待得到美國方面的支持，共同創造印太區域的安全與繁榮。

賴副總統上午在國安會副秘書長徐斯儉等人陪同下接見「美國進步中心」（CAP）主席達希爾（Thomas A. Daschle，另譯：達修爾）學者專家訪問團，他致詞前表示，訪賓在這個關鍵時刻訪問台灣，顯得更加有意義；美國進步中心各位專家學者長期支持台灣，他也要特別表達感謝。

賴副總統表示，2024年是全球的選舉年，台灣在兩個月前完成了一場重大選舉。雖然台灣人民面臨中國的文攻武嚇及各種威脅，仍然以手上神聖的選票決定了國家方向，推動台灣在民主的道路上持續勇往前進，多數台灣人民堅定捍衛台灣民主，希望能夠與民主陣營共同創造世界的繁榮發展。

他指出，台灣站在面對中國威脅的第一島鏈關鍵位置，同時也是美國在印太區域重要的安全跟經濟的夥伴國家。台灣非常期待能夠得到美國進步中心以及美國包括國會、政府的支持，共同創造印太區域的安全跟繁榮發展。

他提到，美國進步中心致力於多項議題，包括強化公共衛生、創造世界經濟的繁榮發展、關注氣候變遷與環境正義，也長期關注族群的平等跟公平正義，以及重建民主的信任關係。

賴副總統表示，他5月20日即將接任總統，非常希望跟美國進步中心共同合作，在這幾個領域推動台灣進步，也讓台灣在這幾個領域協助國際社會。

達希爾致詞時表示，賴副總統對於美國進步中心所做的一切努力都瞭若指掌，令人非常驚喜，也希望未來能有更多合作。

達希爾提到，抵達台灣第一站拜訪的就是景美人權博物館，也拜訪台灣的平權基金會，討論人權相關議題，他意識到過去50年間，台灣在非常多的領域都有長足的進展。

達希爾表示，台灣過去的努力設下一個高標準，他非常欽佩台灣在人權及公民權上的成就；另外，在公衛領域，台灣也有相當不錯的成就。

他並強調，如果要繼續推進民主的發展，台美需要在更多領域互相合作、扶持。希望未來在經濟、政治領域或在國際場域，都能與台灣有更多緊密合作。（編輯：翟思嘉）1130312