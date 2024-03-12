黃國昌：汐止透天厝10%既存違建 已動工將全棟拆除

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（中央社記者陳俊華台北12日電）台灣民眾黨立委黃國昌今天說，汐止透天厝占用國有地部分去年9月已拆除、回復原狀，至於10%屬既存違建，將會整棟拆掉，2月26日收到拆除計畫核准函後，3月1日工人已進場、月底前清運完成。

黃國昌位於汐止的透天厝有違建及占用國有地等爭議，占用部分已拆還國產署，至於住家違建，新北市工務局則說和副總統賴清德老家一樣，是既存違建，已拍照列管。

網紅四叉貓今天上午在臉書發文表示，黃國昌終於開始拆房子，後院有一個小怪手正在開挖，他也指今天是拆除執照發下來滿4個月紀念日。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌回應媒體提問時表示，他家越界建築占到國有地部分，去年9月之前已經拆得乾乾淨淨、回復原狀；至於這棟30幾年的房子，約有10%是既存違建，新北市政府有通知他，但既然是違建，他要整棟拆掉，不能只拆10%。

黃國昌說，要整棟拆掉就得進入非常漫長的申請程序，從拆除執照、廢棄物處理計畫到拆除計畫，今年2月26日收到新北市政府就拆除計畫的核准函，3月1日工人進場進場清運，3月31日雜物應該可以清運完成。

黃國昌指出，現在已經有機具在清運裝潢，整棟房子拆掉是很大工程，歷經將近半年的行政程序，每一關都按照法律規定向新北市政府申請，如果有人說他現在才偷偷拆除，「已經lag太久」，存在資訊上的落差。

黃國昌說，「我說要拆，我就一定拆、而且整棟拆」。他也問，副總統賴清德在萬里的「賴皮寮」什麼時候要拆，可以賴著不拆嗎，總統是要教導台灣人民依法行政，還是綠色就是特權，這才是大家該關注的問題，他家的拆除進度會有人完整紀錄，「如果有人要躲在路邊拍，我也不會阻止他」。（編輯：蘇龍麒）1130312