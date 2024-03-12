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傳賴清德不滿唐鳳表現 陳建仁：捕風捉影不正確說法

2024/3/12 10:22（3/12 11:13 更新）
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（中央社記者王揚宇台北12日電）媒體報導，傳出總統當選人賴清德不滿數位發展部長唐鳳等4部會的表現，行政院長陳建仁今天受訪表示，這完全是捕風捉影的說法，完全不正確。

陳建仁說，內閣每位閣員都是戰戰兢兢在崗位上，努力福國利民，希望把台灣打造為更堅韌而且更溫暖的國家。

立法院會今天繼續對陳建仁施政報告質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，作上述表示。

此外，民進黨今天回應表示，媒體報導指賴清德對內閣人士提出檢討一事，是錯誤不實的報導，令人遺憾。選後民進黨持續聆聽各界意見，期盼更理解民意，並負責任地提出政策主張，歡迎各界對於國政提出看法與見解，但呼籲相關人士勿捕風捉影。（編輯：黃瑞弘）1130312

#內閣
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#賴清德
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