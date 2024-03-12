調升地方民代公費助理補助 林右昌：找出最大公約數

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（中央社記者林敬殷台北12日電）地方民代公費助理補助費24年沒有調整，國民黨立委提案修法大幅調整50%，並將村里長納入。內政部長林右昌今天表示，這個課題涉及直轄市及縣市的財政問題，負擔不太一樣，正在審慎討論中，找出最大公約數。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，林右昌在會前受訪時做上述表示。

林右昌表示，的確很長一段時間沒有調整，因為時空背景環境不斷在改變，都會區直轄市的議員問政有需要更多的助理，的確有這樣的聲音。

林右昌說，這個課題涉及到直轄市及縣市的財政問題，大家負擔不太一樣，現在正在審慎討論中，這部分也要跟地方政府一起溝通協調，希望找出最大的公約數。對於立委提出的版本，內政部予以尊重，如何在這個基礎上凝聚共識，是這個現階段最重要的一件事。

林右昌也提到，其他有關村里長部分，甚至是要調整議員的助理費或行政費，也有很多不同意見，內政部的權責是收集這些聲音，也會跟地方政府溝通和討論，再來提出可能的建議。（編輯：蘇龍麒）1130312