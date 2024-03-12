賴清德：期盼旭青獎激勵每一位仍在迷途中的人

（中央社記者溫貴香台北12日電）副總統賴清德今天接見金舵獎暨旭青獎得獎人，並感謝觀護協會長期致力於犯罪防治及青少年輔導，期盼「旭青獎」激勵每一位仍在迷途中的人，期盼未來政府與社會建立緊密網絡，協助迷途中的人重新找回人生方向，讓社會更加和諧。

副總統賴清德上午接見「中華民國第20屆金舵獎暨旭青獎得獎人」致詞表示，中華民國觀護協會成立44年來，結合各級學校老師、觀護人、少年輔導志工及社會善心人士等，長期致力於犯罪防治、青少年輔導，建立穩固且有功能的觀護制度，協助迷途的青少年重新找回人生方向，他代表政府向觀護協會每一位熱心人士表達由衷感謝。

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副總統表示，觀護協會設立「金舵獎」及「旭青獎」，除表彰「金舵獎」得主的貢獻，也希望透過獎項讓社會共同關心更多需要幫助的人。他恭喜並肯定「旭青獎」得主，在人生面臨困境之時，能透過社會支持勇敢站起來，重新找回人生方向並期盼藉由「旭青獎」激勵每一位仍在迷途中的人。

他並提到，現在已經是科技及數位的時代，社會進步速度愈快，人與人的距離也愈疏離。他認為未來社會必須更加團結，並且要建立一個從家庭、學校、社會到政府的網絡，彼此緊密串聯，隨時提供需要幫助的人協助，讓他們能重新找回人生方向，相信社會也將更加和諧。（編輯：翟思嘉）1130312