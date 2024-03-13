路透：台美官員稱蕭美琴已抵美國從事私人訪問

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（中央社華盛頓＼台北12日綜合外電報導）路透社報導，一位要求匿名的台灣高階官員和一位美國國務院發言人今天表示，台灣副總統當選人蕭美琴本週在美國從事私人訪問。

這位台灣官員因為事涉敏感要求匿名，他告訴路透社，蕭美琴已於本週抵達美國，未來幾天將在美國進行低調的「私人行程」，包括打包去年投入大選返國時留在美國的個人物品。這位官員拒絕進一步說明。

蕭美琴從2020年起一直擔任台灣駐美代表，直至去年底返國。

上述美國國務院發言人也表示，蕭美琴此行是以「個人身分處理私人事情」。當被問及蕭美琴是否會會見美國官員時，這位發言人拒絕回答。

他表示：「台灣官員過境美國，或是候選人和副總統當選人就職前訪問美國，一直是長久以來的慣例。」

副總統賴清德2020年2月當選副總統後，就職前也曾以個人身分出席在美國華府舉行的全美祈禱早餐會，當時是由蕭美琴陪同。

蕭美琴此行是幾家台灣媒體和華爾街日報率先報導。

華爾街日報引述知情人士的話說，蕭美琴有會見美方官員的計畫，計劃與拜登政府官員商討台灣新政府施政理念，還規劃於華府之行後繼續以私人身分訪問歐洲數國首都。

知情人士指稱，華府和台北官員對中國的反應有所警惕，試圖讓蕭美琴此行保密。自從1月台灣大選以來，華府和台北都當心避免激怒北京。（譯者：陳政一）1130313