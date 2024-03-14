美跨黨派議員提案 打破一中促NASA與台灣國家太空中心合作

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）台灣拚國造入軌火箭之際，美國跨黨派議員今天提法案，要求美國國家航空暨太空總署（NASA）在民用太空事務上與台攜手。提案議員指出，NASA因美方一中政策無權與台灣的國家太空中心合作，這項法案盼打破現況。

共和黨聯邦眾議員希爾（French Hill）、民主黨眾議員卡拉維奧（Yadira Caraveo）、共和黨參議員施密特（Eric Schmitt）及民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲）今天提出「2024台灣美國太空援助法案」（Taiwan and America Space Assistance Act of 2024，TASA），以進一步與台灣合作，支持台灣太空發展。

議員們透過新聞稿表示，在美國政府的「一中政策」下，NASA無權與台灣的國家太空中心在各種太空事務上合作。這項法案不僅將授權NASA展開合作，還將指示NASA與台灣在衛星、探索太空、大氣及氣象計畫等互惠的領域上攜手。

具體來說，法案將使台灣能從NASA獲得必要的專業知識，以進一步增強太空實力。法案也要求NASA及美國國家海洋暨大氣總署 （NOAA）與國家太空中心擴大合作，並為NASA及NOAA與國家太空中心人員的交流鋪路。

希爾表示，鑑於台灣的國家太空中心仍處於起步階段，法案將能讓NASA及NOAA在民用太空活動上與台合作。

NASA及NOAA皆屬美國聯邦政府旗下單位。希爾說，法案能使美國機構與國家太空中心合作，「向中國展現美台攜手的實力以及美國與區域夥伴合作的承諾。」

同樣持抗中論調，卡拉維奧說，這項法案向印太地區的盟友及美國的最大競爭對手中國表明，「我們仍然致力透過國際夥伴關係強化國家安全。美國及台灣都將透過探索太空領域、氣象計畫合作，以及共同開發次世代衛星技術來獲得重要的見解。」

施密特表示，太空如今處於確保美國國安及強化海外聯盟的最前沿。台灣在印太區域的位置，對美國國防及該地區其他國家的安全至關重要。

他指出，這項法案將使美台交流專業知識，分享探索太空及衛星運作的科技成果，並採取重要步驟確保國際夥伴關係免受「我們主要對手中國的惡意影響。」

共同提案人之一是曾於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正炙時期，訪台宣布捐贈疫苗的達克沃斯。

她說，考量到探索太空及衛星運作的創新技術不斷發展，以及美國在相關領域的領導地位，「我們與印太地區的夥伴合作，一同進步及共享繁榮，這一點至關重要。」

法案需經參、眾兩院委員會通過，再送兩院院會通過後、由美國總統簽署才生效，成為具約束力的法律。

台灣近年積極投入太空領域，其中「太空三期計畫」從2019年開跑，預計在10年內投入新台幣251億元，打造完整太空產業鏈。（編輯：陳慧萍）1130314