坦言地緣政治對APEC棘手 美官員：繼續支持台灣

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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國亞太經濟合作會議資深官員莫瑞今天指出，地緣政治議題確實是 APEC APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 的挑戰，其中，兩岸議題雖然總會在這個經貿合作論壇有些摩擦或緊張，台灣參與層級很高，美國會繼續支持台灣的平等參與。

莫瑞（Matt Murray）今天出席華府智庫美國威爾遜中心（Wilson Center）舉辦的論壇，與該智庫印太計畫主任後藤志保子（Shihoko Goto）對談。

後藤志保子舉亞太經濟合作會議（APEC）成員近年對俄烏戰爭等事件立場分歧為例，詢問莫瑞，APEC平台是否有能力處理國際社會面臨的迫切議題，同時，如果深入探討政治敏感的問題，是否冒著使經濟體分化的風險？

對此，莫瑞指出，APEC成立30多年來，本質上一直是專注處理經濟議題，並避免涉入地緣政治。但美國也結合理念相同的APEC夥伴，公開譴責俄羅斯的行為。

莫瑞坦承，如何處理地緣政治議題，對APEC而言的確是挑戰。泰國2022年舉辦APEC年會時，最終達成協議，使用與不久前落幕的20國集團（G20）聯合宣言相同的措辭，在APEC領袖會議宣言中譴責俄羅斯。

該次APEC領袖宣言提到，多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭。

莫瑞指出，去年美國舉辦APEC年會，因為中東情勢而遇到更大的挑戰。

去年10月，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯攻擊以色列，以色列以強烈砲火反擊，加薩走廊陷入人道危機。APEC年會在11月召開，但這次的領袖聲明沒有提到俄烏戰爭、中東衝突，顯示成員立場分歧，難以達成共識。

另一個與地緣政治有關的例子是台灣、香港在APEC的身分。莫瑞去年曾說，台灣在1991年與中國及香港同時成為APEC的成員，台灣以「中華台北」名稱，以正式平等夥伴身分加入，APEC也用「經濟體」（economies）稱呼21個成員。

他今天指出，美國的立場非常清楚，台灣以中華台北名義參與APEC，是完整的成員，能平等參與，也希望見到台灣按照自己的方式參與。

莫瑞表示，他去年兩度訪台，曾拜會總統蔡英文及政府官員。去年台灣循例由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，APEC全年度有10場部長級會議，台灣由9名部長、1名副部長出席，參與層級非常高，也能利用這些機會與其他國家進行雙邊互動。

莫瑞指出，兩岸議題總是在APEC有些摩擦和緊張，儘管這將仍是棘手、不好處理的議題，基於APEC成員平等的立場，美國會繼續支持台灣的參與。（編輯：陳慧萍）1130321