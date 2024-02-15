APEC企業諮詢委員會議 台灣代表凸顯AI應用與發展

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（中央社記者黃自強吉隆坡15日專電）APEC企業諮詢委員會（ABAC）今年第一次會議在馬來西亞舉行，台灣與會企業代表強調台灣的貢獻，特別是在人工智慧（AI）應用與發展的數位化工程。

ABAC今年第一次會議從昨天起在馬來西亞吉隆坡舉行為期3天討論議程。台灣由ABAC代表廣達電腦技術長張嘉淵、ABAC代理代表台灣大哥大財務長張家麒，以及ABAC代理代表沛爾生醫創辦人林成龍出席。

代表台灣APEC資深官員（SOM）參與會議的駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表卜正珉表示，台灣支持區域經濟整合，特別從供應鏈韌性角度強調穩定與安全，如果要達到區域經濟整合的目標，應該落實沒有歧視的公平、自由與開放原則，任何經濟體都不該被排除在外。

張家麒會後告訴中央社記者，與會代表都非常關注永續發展，台灣也提出2050淨零碳排，台灣前50大企業中至少有90%甚或更高比例都致力淨零碳排議題，這也代表公部門和私部門協力合作。他今天提出台灣的模式讓其他經濟體參考，其他與會企業代表也提出一些相對應解決模式。

IT產業出身並從2019年就擔任ABAC代表的張嘉淵受訪說，台灣有很強的IT與醫療產業，希望能讓其他與會代表了解台灣對智慧醫療的貢獻，他著重於訓練非IT背景的醫生或護士如何使用AI而不用寫程式。

他以過去幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所造成的衝擊為例，說明大家開始思考如何讓遠距醫療透過IT或AI智慧化，進行更多有關資料庫應用，這也是ABAC會議討論的重要主軸。

張嘉淵今年受邀擔任ABAC「人力發展工作小組」（Human Development Working Group，HDWG）優先領域二「推動數位化轉型，促進人力和技能發展（Boosting Digital Transformation for Human and Skills Development）」召集人（Priority Lead），並於小組執行挹注AI能量於智慧醫療及數位健康的工作。

張嘉淵說，「Do AI Yourself（DAIY）計畫」在2023年獲得多數經濟體的支持與讚譽，2024年將升級為2.0版「Do AI Yourself Locally（DAILY）」，使更符合區域發展，以延續2023年數位健康計畫。

林成龍受訪時呼籲要利用台灣IT實力與AI方面的進步，結合台灣醫療產業實力，再推廣到整個ABAC經濟領域，希望把台灣的成功經驗，運用在其他行業的數位化進程。

另外，對於馬來西亞的科技產業，張嘉淵認為，IC製程從設計到製造，還有封裝，馬來西亞過去在封裝部分著力甚深，如同馬來西亞部會首長提及大馬欲在供應鏈找到自己的獨特位置，並非尋找一個競爭策略。

ABAC的2024年主題為「人民、企業、繁榮」（People. Business. Prosperity）。（編輯：陳惠珍）1130215