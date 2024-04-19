張忠謀：全球化面臨挑戰 台積電領導人需要高度智慧

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（中央社記者吳書緯台北19日電）總統蔡英文今天頒授台積電創辦人張忠謀「中山勳章」，感謝張忠謀6度代表她出任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」。張忠謀表示，近年全球化面臨挑戰，現在的台積電領導人需要高度智慧，讓台積電在世界市場公平競爭。

蔡總統今天上午在總統府頒授 張忠謀 張忠謀小檔案 被譽為「台灣半導體之父」，2006年、2018年、2019年出任APEC領袖代表 生日：民國20年7月10日 學歷：美國史丹佛大學電機工程博士、美國麻省理工學院機械工程系碩士／學士 經歷：台積電董事長／執行長、工業技術研究院院士、台灣半導體產業協會理事長、總統府國策顧問、世界先進積體電路公司董事長、台灣慧智公司董事長、工業技術研究院院長／董事長、美國通用器材公司總裁、美國德州儀器公司工程經理／鍺電晶體部總經理／積體電路部總經理／集團副總裁 獎項：第10屆台灣企業永續獎-企業永續終身成就獎 看更多 關閉 「中山勳章」，在場觀禮者有副總統賴清德、副總統當選人蕭美琴、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人。蔡總統致詞時指出，很榮幸頒授這枚元首以外，象徵國家最高榮譽的「中山勳章」給張忠謀。

張忠謀受勳後致詞表示，十分榮幸且萬分感激獲蔡總統頒授此榮譽，相信這是對他過去30多年來創立並領導經營台積電，在台灣建立世界級科技公司的楷模，對台灣經濟成長做出貢獻的肯定。

張忠謀表示，他要將這份榮譽與台積電全體員工分享，也因此今天所邀請的觀禮貴賓中，有多位是他退休前在台積電的重要夥伴，也特別感謝另一半張淑芬，謝謝她全心全意的支持，以及她對台積電與「台積電慈善基金會」100%的熱情與領導。

張忠謀提到，39年前，台積電對他而言幾乎是一個奇蹟性的集合，它是兩件事情的聚合，一是他個人要創辦一間偉大半導體公司的志願，二是台灣政府也有意願要支持半導體公司，這兩個要素造成奇蹟性的集合。

張忠謀說，前30年，台積電在全球自由貿易的環境下成長、繁榮；但最近幾年，全球化面臨挑戰，現在的台積電領導人需要高度智慧，讓台積電在世界市場公平競爭。

張忠謀表示，台積電也面臨土地、水、電、人才等資源的挑戰，這些都需要政府與各界繼續支持，他真誠相信也熱切期待在現在台積電領導人帶領下，台積電全體員工能持續團結合作，朝共同目標邁進，不斷突破種種挑戰、再創奇蹟，並對這塊土地做出最大貢獻。

依照總統府官網資料，中山勳章是頒授給「頒授統籌大計，安定國家，翊贊中樞，敉平禍亂，以及對於建國事業有特殊勳勞者」。（編輯：翟思嘉）1130419