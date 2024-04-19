蔡總統頒授最高榮譽中山勳章 感謝張忠謀貢獻台灣

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（中央社記者吳書緯台北19日電）總統蔡英文今天頒授「中山勳章」給台積電創辦人張忠謀，感謝張忠謀6度代表她出任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」，也感謝張忠謀以熱情和遠見讓台灣走向世界，讓世界知道台灣是有能力、值得信任與合作的夥伴。

蔡總統今天上午在總統府頒授張忠謀「中山勳章」，在場觀禮者有副總統賴清德、副總統當選人蕭美琴、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人；依照總統府官網資料，中山勳章是頒授給「頒授統籌大計，安定國家，翊贊中樞，敉平禍亂，以及對於建國事業有特殊勳勞者」。

蔡總統致詞指出，她6年前同樣在總統府頒贈「一等卿雲勳章」，代表國家感謝張忠謀對台灣高科技產業，以及經濟發展的貢獻，感謝張忠謀用技術、創新及熱情，讓世界看到台灣，今天很榮幸頒授這枚元首以外，象徵國家最高榮譽的「中山勳章」給張忠謀，感謝張忠謀6次代表她出任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」。

蔡總統指出，透過張忠謀卓越的領導，及無與倫比的智慧與經驗，讓各國一次又一次見證到台灣的不可或缺，讓台灣扎扎實實地站穩在世界發展的舞台，張忠謀是一位偉大的企業家，更是她請益國政的好友、敬重的前輩，而張忠謀奮鬥的故事，是台灣和全球半導體產業史的重要篇章。

蔡總統進一步指出，因為張忠謀的遠見與宏觀，台積電的創新商業模式不但帶領台灣半導體產業，在最關鍵時刻站上國際；而致力於供應鏈本土化，帶動「護國群山」的發展，更讓台灣展現的韌性和拚勁，在全球供應鏈中扮演關鍵角色。

蔡總統說，因為張忠謀，台灣半導體產業成為世界級的產業，因為張忠謀擔任APEC領袖代表，讓世界知道台灣是有能力、值得信任與合作的夥伴，讓世界知道中華民國台灣是不可忽視的存在。

蔡總統表示，張忠謀不但以熱情和遠見，讓台灣走向世界，也讓世界走進台灣，其所展現的創新精神、領導力及實踐力，更是所有台灣人的最好榜樣。

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蔡總統也感謝張忠謀夫人張淑芬和台積電文教基金會致力於各項公益活動，為社會貢獻良善力量，這次花蓮地震就看到張淑芬走入災區，無私奉獻的身影。

蔡總統指出，世界正以過去不曾有過的速度快速轉變。伴隨著半導體科技的大幅進展，以及AI應用浪潮，還有人類社會商業及生活模式的結構性變化，都正在發生。面對種種未可知的挑戰，相信只要秉持張忠謀所代表的積極創新與熱情宏觀精神，台灣一定能在未來克服種種困難、持續領先。（編輯：潘羿菁）1130419