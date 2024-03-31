華爾街日報專欄作家訪張忠謀 中年創辦台積電成功關鍵在經驗人脈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）華爾街日報訪問台積電創辦人張忠謀，暢談成功學，歸結其成功源自於長年在職場累積的經驗知識，台積電當時的創新商業模式並非一般年輕創業家所能輕易執行。如今看待成功，張忠謀形容自己如老兵，「不死但正逐漸凋零」。

比爾蓋茲（Bill Gates）19歲創辦微軟（Microsoft）；賈伯斯（Steve Jobs）21歲創辦蘋果（Apple）；黃仁勳（Jensen Huang）30歲創辦輝達（NVIDIA）。這些當今世上知名科技公司的創辦人，都是在年紀尚輕時打造一流企業。

但台積電這間可能是世界上最有價值的公司，卻是張忠謀在他55歲時創立的。

華爾街日報專欄作家柯恩（Ben Cohen）近期訪問張忠謀，於29日刊文指出，從來沒有人在這樣的歲數創辦出如此重要的企業。

報導指出，張忠謀投入晶片產業數十年，假使他1985年就選擇退休打橋牌，他仍會是該領域的傳奇人物；但他卻回到台灣，重塑了自己，並徹底改變了半導體產業。

中年創業心法 學習新事物不嫌晚

張忠謀之所以成功是因為他的年紀。沒有人比張忠謀更能體現中年創業的驚人優勢，他在美國工作了30年後，帶著特定信念返回台灣，「當時的我，想打造一間偉大的半導體公司」。

他所創建的公司與其他半導體公司不同，民眾每天都會用到台積電晶片打造的設備，但台積電不設計晶片、不直接面對消費者，早期這聽起來很荒誕。

從前，公司自己設計和製造晶片。張忠謀的想法是成立「偉大的半導體公司」專門製造客戶設計的晶片，因此台積電不與客戶競爭，作為交換，客戶把生產交給台積電；畢竟經營晶圓廠需要投入大量資源，內部設備既昂貴又複雜。

張忠謀的晶圓代工廠背後的創新商業模式改變產業結構，使台積電成為全球經濟不可或缺的一環。現在，台積電是美國人最依賴卻了解最少的公司；張忠謀也並非家喻戶曉的名字，雖然大家應該要認識他。過去70年，他形塑了晶片產業，直至今日仍發揮關鍵作用，是推動全球最重要技術發展的重要人物。

「晶片戰爭」（Chip War）一書作者米勒（Chris Miller）說，「幾乎沒有人比他（張忠謀）更具影響力」。

柯恩透過視訊訪問張忠謀，重點放在他的成功學，試圖剖析其他人可從中年企業家的冒險經驗中學到什麼，以及為何嘗試新事物永遠不嫌晚。

在長達90分鐘的視訊訪問過程中，這位92歲、滿頭白髮的半導體產業先驅穿著西裝、打著領帶，坐在辦公桌前，一邊小口喝著健怡可樂。

柯恩指出，張忠謀的年齡是他的重要資產之一，一位具備這樣專業經驗和知識的人，才可能執行他心中所想的「台積電計畫」。

「我不可能更早做到這一點」，張忠謀告訴柯恩，「我認為沒有人可以更早做到這一點，因為我是第一個做到的」。

工作生活平衡 張忠謀年輕時沒這詞

張忠謀出生中國，青少年移居美國，中年搬到台灣。1949年去美國時，美國對他來說像是天堂，他從小夢想成為作家、小說家或是記者，並計畫在哈佛大學主修英國文學，直至大一過後，轉往麻省理工學院，取得機械工程學士和碩士學位，並在半導體領域找到第一份工作，而後於1958年跳槽到德州儀器。

那個年代，大家熟知的Chips是馬鈴薯片而不是晶片。年輕時的張忠謀是個工作狂，會在蜜月期間打電話銷售，對於和他工作理念不合的人沒有太大耐心。

台積電投資400億美元興建亞利桑那州晶圓廠，但計畫因勞工短缺和時程延後受阻。張忠謀說，台積電在美國的一些年輕員工對工作的態度，他不太理解。

「他們討論著工作與生活平衡」，他說，「當我在他們這個年紀的時候，甚至不知道這個詞…當我在他們這個年紀的時候，如果沒有工作，就沒有生活」。

1983年，張忠謀接受自己不會升遷，公司也不會押注他所想的未來市場，離開了德州儀器。很快地，他就被通用儀器聘為營運長，但卻意識到自己犯了個錯誤，「我與那裡格格不入，完全不適合」，一年後他就離開。

1982年，故總統府資政李國鼎向張忠謀提出工作邀約，張忠謀因還有股票選擇權尚未執行而作罷，他表示，「我不追求巨大財富，我只追求財富安全」。1985年，張忠謀經濟獲得足夠保障得以負擔其生活水平，他就準備好追求另一個目標。

張忠謀形容，從美國到台灣是「命運的邂逅」，「（當時）根本不確定台灣是否會給我機會建立一家偉大的半導體公司，但是有這個可能性，而且對我來說，那是唯一的可能性」，他因此做了這個決定。

那時他對半導體的了解比地球上任何一個人都多，1985年，張忠謀成為工研院院長，但李國鼎隨即又給了他第二份工作，「他（李國鼎）覺得我應該在台灣創辦一間半導體公司」，張忠謀說，「這就是台積電的開始」。

張忠謀起初思考台積電商業模式時，最先想的是「台積電不能做的事」，他當下認為，「這間公司不會是我在德州儀器或通用儀器想成立的那種偉大公司」。

30年職涯淬鍊 成就商業模式創新

他在台灣能打造的偉大公司是一間新型態公司，商業模式是要得以善用這個國家的優勢並彌補其弱點。張忠謀研究數據後驚訝發現，台灣在半導體的生產良率幾乎是美國的2倍。

張忠謀認知到新公司在晶片設計或行銷上無法與矽谷競爭，但他相信這間公司有一個潛在優勢，就是專注製造晶片。在這之前，半導體企業家康貝爾（Gordon Campbell）就在他心中埋下種子，康貝爾認為，新創公司應該設計晶片而將製造外包，這個想法對行業當中的一些人士來說是難以想像的。

張忠謀回憶，康貝爾告訴他「人們根深蒂固認為，一家成功的半導體公司，秘訣在於晶圓廠」，無廠半導體公司與普遍觀點並不相符，很多人不會去想。

柯恩說，這種打造不同於一般商業模式公司的洞察力，源自於張忠謀的經驗、人脈及專業知識。他對半導體有足夠的了解，因此能夠顛覆它。

「台積電是商業模式的創新」，張忠謀表示，「對於這類型的創新，我認為年紀較長的人比年紀較輕的人更有能力做到」。

張忠謀也提到，台積電背後的概念是其數十年職涯過程中形塑出的個人哲學，即「成為客戶的合作夥伴」，這個基本原則從1987年延續至今仍是代工業的基石，一如台積電曾說，幫助客戶成功是台積電成功的關鍵。

台積電的數百家客戶包括蘋果和輝達。過去5年，台積電市值翻了近4倍，張忠謀持有的股票目前價值35億美元。他說，「回到台灣時完全不是為了追求財富…但我變得富有，因為當一小部分股份乘上一個很大的數字就是財富」。

談到當年搬到台灣時如何看待成功，張忠謀說，「就我而言，1985年時最大的成功就是去建立一家偉大公司，最小的成功就是至少能去做我喜歡、且是我想做的事」，他說，「我碰巧實現了心中認為最大的成功」。

至於現在的他如何看待成功，張忠謀聽到問題鬆了口氣，因為他不必再考慮這個問題，「我完成了」，他還引用已故麥克阿瑟將軍（Gen. Douglas Macarthur）1951年在國會發表告別演說的一句話，「老兵不死，只是凋零」。

「我是一名老兵」。張忠謀說，「我不死，但正逐漸凋零」。（編輯：張芷瑄）1130331