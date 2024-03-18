台積電開盤股價攀至754元 重演秒填息

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電2023年度第3季現金股利約3.5元今天除息，開盤跳空達754元，順利完成填息，再次演出「秒填息」戲碼。

台積電2023年第3季每股現金股利今天除息，每股配發3.49978969元現金，總金額新台幣907.62億元，預計4月11日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約28.73點。

台積電自2019年起改採每季配息，18次除息皆順利完成填息；其中，13次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電在今天再度上演「秒填息」後，除息當天就填息的紀錄進一步推升至14度。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約4.37億元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬股，約4518萬元股息入袋；總裁魏哲家持股639萬股，約2236萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，約57.87億元入帳。（編輯：張良知）1130318