蘋果輝達等大廠搶製AI晶片 韓媒估台積電市占近100%

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）人工智慧（AI）熱潮延燒，蘋果、輝達、超微等大廠爭相向掌握3奈米製程技術的台積電下單。韓媒指出，台積電AI晶片生產市占率可能接近100%。

韓媒「中央日報」引述業界人士報導，台積電3奈米晶片去年每片要價2萬美元，比7奈米價格高約2倍，也因此需求相對較少，只有蘋果公司（Apple Inc.）負擔得起。但今年受到AI巨浪帶動，行動設備、伺服器業者都排隊等著下單。

除了將在今年下半年推出應用3奈米行動AP晶片新機的蘋果外，高通（Qualcomm）、聯發科、英特爾（Intel）、超微（AMD）都將於今年開始推出首款3奈米晶片，台積電也為此擴廠新增產能。

在全球AI晶片市占超過9成的輝達（NVIDIA）同樣將代工訂單交給台積電，這讓台積電在全球晶圓代工市場更坐穩冠軍寶座，三星證券研究員文俊浩（譯音）說，無論誰在這場AI晶片戰爭中勝出，台積電的AI晶片生產市占率都可能接近100%，相當於壟斷市場。

在需求暴增下，甚至有消息指出，台積電大戶輝達只能退而選擇4奈米製程，彭博行業研究分析師沈明（Charles Shum）表示，輝達的AI半導體熱潮今年可能因台積電產能問題碰壁。

根據金融分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）發布數據，台積電去年最大客戶仍為蘋果，占整體營收25%，輝達則以11%躍居第2，加上聯發科、高通、博通、美滿電子科技（Marvell Technology）、索尼和超微等10大客戶的占比共達91%。

另一方面，根據研調機構TrendForce分析，台積電與韓國半導體大廠三星電子的晶圓代工市占率差距已從去年第3季的45.5個百分點擴大至第4季的49.9個百分點，即使三星電子率先在3奈米製程採用環繞閘極（GAA）結構，仍未能挽回頹勢。（編輯：郭中翰）1130317