蔡總統授勳中華奧會主席林鴻道 表彰對台灣體育貢獻

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（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天頒授中華奧林匹克委員會主席林鴻道「一等景星勳章」，表彰他對台灣體育的貢獻；林鴻道母親林謝罕見、總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌、前立法院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人在場觀禮。

授勳儀式在總統府舉行，蔡總統致詞表示，體育實力是國家力量的展現，透過頒贈「一等景星勳章」給林鴻道，她要代表台灣人民感謝林鴻道對台灣體育的貢獻。

總統指出，林鴻道連任3屆中華奧林匹克委員會主席，不僅對會務盡心盡力，也提供政府建言，協助政府打造更好的體育環境。像是在東京奧運取得豐碩成果的黃金計畫，就是林鴻道向政府倡議。去年成立的運動科學中心也是林鴻道積極推動誕生，讓台灣選手可以在科研實力輔助下，獲得更大支持。

蔡總統提到，政府不只要讓現役選手安心、讓有潛力的選手被看見，更要照顧曾為國家打拚的退役選手。在林鴻道建議下，讓優秀選手轉任教練，協助國家隊培訓工作，傳承寶貴經驗。

總統說，回顧這8年來，政府努力為台灣體育發展打下基礎，這一路上，林鴻道都不斷貢獻心力。

蔡總統指出，2016年政府設下目標，以8年為期，結合公務預算、運動發展基金及民間資源，讓體育經費能夠倍增。這8年持續提高體育預算、投資體育建設，並透過體育推手獎、租稅優惠等措施，積極鼓勵民間投資體育。

總統表示，今年整體體育經費已經達成倍增目標，台灣選手在國際上，創下一連串亮眼成績，東京奧運奪得2金、4銀、6銅，共計12面獎牌，創下歷屆奧運最佳成績；杭州亞運拿下19金、20銀、28銅，金牌數追平歷屆最佳成績；成都世大運獲得10金、17銀、19銅，創下境外參賽最佳成績。

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蔡總統說，這些優異表現背後凝聚無數人努力付出，未來，政府會繼續支持選手、支持體育發展，也期盼在林鴻道協助下，台灣體育能夠達到更耀眼成就；最後，蔡總統預祝今年巴黎奧運、2026年名古屋亞運，所有參賽選手能成功為自己、也為國家爭取更高榮耀。

林鴻道說，今天能夠站在這裡受勳，這是總統對整個體育發展的重視跟肯定，這個獎是體育界共同努力打拚；他說，體育界共同的希望是讓台灣成為世界的體育強國，他還有更大的夢想，就是讓體育運動成為人民生活重要的一部分。（編輯：蘇志宗）1130411