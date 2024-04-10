更多編輯台推薦新聞：
國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震16死3失聯 砂卡礑步道1家5口遺體全尋獲移出
首頁 / 政治
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震6/300
首頁 / 政治

花蓮強震全台12萬戶一度停水 蔡總統肯定台水調度

2024/4/10 17:17（4/10 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮強震造成災情與傷亡，總統蔡英文（左）10日到花蓮視察復水工作，並致贈慰問金，由台水公司第九區管理處花蓮給水廠長吳文祥（右）代表接受。中央社記者李先鳳攝 113年4月10日
花蓮強震造成災情與傷亡，總統蔡英文（左）10日到花蓮視察復水工作，並致贈慰問金，由台水公司第九區管理處花蓮給水廠長吳文祥（右）代表接受。中央社記者李先鳳攝 113年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳、李卉婷花蓮縣10日電）花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文今天赴花蓮視察復水工作並表示，台水公司第一時間啟動緊急應變，全力調度人力物力，全台復水進度在1天內就完成92％。

蔡總統致詞表示，3日發生地震，加上800多次餘震，造成花蓮地區災情，地震發生後，完成應變中心一級開設，相關部會與地方政府密切聯繫，掌握即時情況，全力執行救災工作。

蔡總統指出，地震造成全台逾12萬戶停水，台水公司第一時間啟動緊急應變，在花蓮設置前進指揮所，協調所需要的人力物力，在台水公司努力下，全台復水進度一天之內就完成92%。

蔡總統說，台8線太魯閣段搶通之後，由淨水廠解決富世高地社區供水問題，讓全台灣恢復供水，這次跨區救援有許多外縣市人力，因為蘇花公路封閉，必須繞行半個台灣由南迴公路抵達花蓮，設置臨時加水站及水車補水，「大家都辛苦了。」

「只要地方有需求，中央一定全力協助。」蔡總統強調，以最短時間讓鄉親恢復正常生活，感謝花蓮縣長徐榛蔚及立委在第一線關心、任勞任怨，尤其辛苦；行政院也會與地方政府合作，讓地方產業可以快速恢復。

另外，有關是否需要推動重建條例？蔡總統指出，過去幾次大型震災中，有時候有特別條例、有時候沒有，主要看資源調度使用效率及需求，目前將所有做的事情及資源都盤點出來，再進行後續討論。（編輯：郭諭儒）1130410

花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文（右4）10日赴花蓮視察復水工作時表示，台水公司第一時間啟動緊急應變，協調所需要的人力物力，在台水公司努力下，全台復水進度在1天內就完成92%。中央社記者李先鳳攝 113年4月10日
花蓮強震造成全台逾12萬戶停水，總統蔡英文（右4）10日赴花蓮視察復水工作時表示，台水公司第一時間啟動緊急應變，協調所需要的人力物力，在台水公司努力下，全台復水進度在1天內就完成92%。中央社記者李先鳳攝 113年4月10日
#花蓮地震
#徐榛蔚
#台水公司
#花蓮縣
#蔡英文
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震日本LINE雅虎捐款專頁 募款逾2億日圓
172.30.142.86