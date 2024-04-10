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蔡總統：災後重建過程 減低受災戶負擔

2024/4/10 16:11（4/10 17:06 更新）
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花蓮強震後救災工作持續進行，總統蔡英文（前）10日赴前進指揮所視察時表示，未來災後安置重建過程將動用各項可用資源，盼讓受災戶負擔降到最低。中央社記者張祈攝 113年4月10日
花蓮強震後救災工作持續進行，總統蔡英文（前）10日赴前進指揮所視察時表示，未來災後安置重建過程將動用各項可用資源，盼讓受災戶負擔降到最低。中央社記者張祈攝 113年4月10日
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮強震造成嚴重傷亡，救災工作持續進行，總統蔡英文今天視察前進指揮所，感謝救災人員付出，未來災後安置重建過程，讓受災戶負擔降到最低。

蔡總統致詞指出，過去這週來自各地特搜人員投入花蓮救災工作，有大家第一線付出，看到台灣團結力量；水、通訊及道路搶通迅速進行，首次在災區運用低軌衛星，提供緊急通訊，讓救災更加徹底。

蔡總統指出，中央政府全力以最快速度災後復原跟振興計畫，衛福部提供超過新台幣4.9億元協助災區復原重建，目前正在研擬就業振興措施，經濟部提出貸款新台幣200億元支持產業。

「對災民需求務必同理心協助」蔡總統指出，今天早上和副總統賴清德等人討論，依照過去經驗及賴副總統在台南震災經驗，希望讓受災戶在重建過程，動用各項可用資源，能降低受災戶的負擔。

蔡總統說，重建過程最辛苦的是花蓮縣長徐榛蔚及立委們，提出很多重建想法，務必符合災民的需求。

會後，蔡總統分別致贈慰問金，發給消防署特種搜救隊、內政部特搜大隊、花蓮港務消防隊及花蓮特搜大隊等，隨後前往台灣自來水公司第九區管理處，視察台水救災搶救復水工作。（編輯：謝雅竹）1130410

總統蔡英文（前左2灰外套者）10日赴花蓮當地視察前進指揮所，並聽取內政部消防署特搜隊進行震後人命搜救及應變搶救作業相關簡報。中央社記者張祈攝 113年4月10日
總統蔡英文（前左2灰外套者）10日赴花蓮當地視察前進指揮所，並聽取內政部消防署特搜隊進行震後人命搜救及應變搶救作業相關簡報。中央社記者張祈攝 113年4月10日
總統蔡英文（前左）10日親赴花蓮當地前進指揮所視察，感謝救災人員付出，並分別致贈慰問金給消防署特種搜救隊、內政部特搜大隊、花蓮港務消防隊及花蓮特搜大隊等。中央社記者張祈攝 113年4月10日
總統蔡英文（前左）10日親赴花蓮當地前進指揮所視察，感謝救災人員付出，並分別致贈慰問金給消防署特種搜救隊、內政部特搜大隊、花蓮港務消防隊及花蓮特搜大隊等。中央社記者張祈攝 113年4月10日
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