秘魯APEC貿易部長會議 台灣呼籲對抗不公平競爭

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（中央社記者賴于榛台北19日電）今年APEC貿易部長會議在秘魯阿雷基帕舉行，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率團出席時說，為有效對抗當前非市場經濟體採取違反公平競爭，亞太區域經濟應整合處理不公平競爭措施。

APEC APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 貿易部長會議在秘魯阿雷基帕當地時間17日至18日舉行，主題訂為「賦權、包容、成長」。行政院今天透過新聞稿指出， 楊珍妮 楊珍妮小檔案 生日：1954年11月20日

學歷：台灣大學外國語文學系、輔仁大學西班牙文進修、WTO法律諮詢中心爭端解決訓練課程

經歷：台灣美國事務委員會主委、國際貿易局局長、國際貿易局多邊貿易組科長、WTO杜哈回合貿易談判影音服務業非正式小組主席、常駐世界貿易組織代表團經濟參事



現職：行政院經貿談判辦公室副總談判代表 看更多 關閉 今年作為代表團團長參與會議，台灣在會議中再度展現追求高標準經貿規範的堅定意願以及在全球貿易領域繼續加強與各國合作的企盼，彰顯台灣在國際經貿舞台上是可信賴夥伴的地位。

楊珍妮與會時呼籲，亞太區域的經濟整合倡議中，必須納入足以因應21世紀貿易挑戰的規範，例如國營事業、勞工、環境、包容性等，方能有效對抗當前非市場經濟體採取違反公平競爭的措施所導致的貿易扭曲。

楊珍妮說，這能使未來的「亞太自由貿易區」（FTAAP）確實發揮促進貿易與投資、增進區域福祉的效果，也是台灣追求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）的目標，期望與成員共同強化區域經濟韌性，維護亞太地區經濟繁榮穩定。

台灣代表團也在場邊與CPTPP成員交流，楊珍妮向成員代表再度強調，台灣有能力、有意願符合CPTPP的高標準，期盼早日正式展開台灣加入CPTPP的程序。

楊珍妮說明，台灣制定貿易政策時均會聽取婦女、原住民及中小企業的意見，且加強辦理各種能力建構活動，加以台灣在資通訊科技（ICT）製造端及應用端具有優勢，因此也利用數位科技協助上述更順利地參與國際貿易，在全球市場中掌握更多發展與成長機會。

此外，楊珍妮指出，台灣注意到科技發展將導致數位落差擴大，因此願意利用資通訊科技的長處，與成員分享經驗及合作縮小數位落差。（編輯：林淑媛）1130519