參加APEC觀光部長會議 交通部：接軌國際行銷台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）第12屆觀光部長會議預計8日在秘魯召開，交通部次長林國顯與觀光署長周永暉率團代表台灣參加，交通部表示，會持續與觀光業界互動對話，透過APEC觀光部長會議接軌國際行銷台灣。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，2024年亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation,APEC）第12屆觀光部長會議（Tourism Ministerial Meeting, TMM12）將於6月8日於秘魯召開。

觀光署指出，為持續與觀光業界互動對話，因應疫後國際觀光復甦趨勢，由交通部次長林國顯及觀光署長周永暉率員代表台灣參加。

觀光署說，今年為秘魯繼2008年及2016年後第3度主辦APEC，主題為「賦權、包容、成長」（Empower. Include.Grow.），3項優先領域為「以貿易及投資促進包容且互連之成長」、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」及「永續成長促進韌性發展」。

林國顯說，後疫情時代全世界搶攻國際觀光客市場，透過APEC觀光部長會議接軌國際行銷台灣，並期許APEC經濟體能協力面對觀光產業的挑戰與機會，共同邁向新世代永續旅遊的成長目標。

林國顯指出，秘魯具獨特自然資源，對外貿易暨觀光部開發並推動多元主題遊程，如會議旅遊、冒險旅遊、數位旅遊（digital nomad）等，並制定相應促銷策略，值得台灣經驗交流。

周永暉說，這次為升格觀光署後第一次參與APEC部長級會議，目前正推動「台灣觀光邁向2030戰略計畫」雙軸轉型「永續X數位」政策目標，呼應APEC討論主題及全球疫後觀光趨勢。

周永暉指出，未來觀光署將積極深化參與國際會議，並辦理多元台灣觀光主題推廣活動，積極開拓觀光市場，擴大國際旅客來台旅遊市場規模。（編輯：陳政偉）1130606