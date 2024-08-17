APEC能源部長會議 陳正祺談台灣氫能發展、公正轉型

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（中央社記者張璦台北17日電）經濟部次長陳正祺率團出席15至16日於秘魯利馬召開的亞太經濟合作會議（APEC）第14屆能源部長會議，分享台灣再生能源發展成果、公正轉型經驗及氫能發展目標，藉由此多邊場域，展現台灣致力推動淨零轉型的精神與實績。

經濟部今天發布新聞稿指出，本屆會議由秘魯能礦部部長穆霍（Romulo Mucho）主持，各會員體同意採認「能源部長聯合聲明」，提及需確保以公正、有序和公平的方式，透過不同途徑進行潔淨能源轉型，除歡迎「公正能源轉型倡議」的建立，也認可潔淨與低碳氫能發展對溫室氣體減排的重要性，並通過「APEC發展和執行亞太地區潔淨及低碳氫能政策框架政策指引」。

經濟部指出，陳正祺在「提升APEC區域能源轉型」議程中發言，分享台灣認同公正轉型對邁向淨零未來的重要性，並說明為了在土地有限下發展再生能源，台灣以創新思維推出「漁電共生」創新模式，促進綠色經濟發展並創造就業機會。

陳正祺也提及台灣在APEC第6度辦理能源智慧社區倡議（ESCI）最佳案例評選活動，本屆首次將「公正轉型」納入評分要素，獲獎會員體包含台灣、美國、加拿大等案例，都有結合推動公正能源轉型作法。

經濟部表示，此活動並獲能源工作組（EWG）美籍主席貝納沙（Ariadne BenAissa）特別讚許台灣榮獲智慧就業與消費類別金獎的「漁電共生推廣計畫」，為很好的公正轉型案例。

經濟部指出，會中針對「能源取得對促進永續成長」，會員體認同在推動潔淨能源轉型過程中，兼顧能源取得與改善能源貧窮的重要性；陳正祺則分享台灣針對原住民及偏遠區域提供躉購費率加成以鼓勵再生能源設置，同時表達未來也樂與各會員體針對能源取得的政策、技術與措施，進行交流合作。

經濟部表示，「APEC經濟體推動永續成長之氫能發展政策與行動」議程中，陳正祺分享台灣製造業為經濟發展重點，於製造過程中使用氫氣將有助於實現淨零碳排，並表示國際貿易是促進氫能發展和應用的最佳途徑，建立氫能國際貿易基礎規範為未來各會員體應努力的方向。

此外，陳正祺並發言支持主辦國秘魯提出的「APEC發展和執行亞太地區潔淨及低碳氫能政策框架政策指引」，盼透過氫能技術和商業模式的進步，早日實現氫能貿易。

經濟部表示，參與本屆APEC能源部長會議期間，各會員體間交流分享能源安全與永續發展的具體作法，實具意義，台灣也藉由此多邊場域，展現台灣致力於推動淨零轉型的精神與實績。（編輯：林克倫）1130817