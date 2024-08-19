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APEC衛生小組會議 衛福部分享登革熱、肺癌防治

2024/8/19 17:54（8/19 18:16 更新）
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2024年亞太經濟合作（APEC）衛生工作組會議及場邊工作坊，在當地時間13至17日於秘魯召開，以「健康包容性：不遺落任何人的賦權與成長」為主題，衛福部由次長林靜儀（前排左4）率團參加。（衛生福利部提供）中央社記者曾以寧傳真 113年8月19日
2024年亞太經濟合作（APEC）衛生工作組會議及場邊工作坊，在當地時間13至17日於秘魯召開，以「健康包容性：不遺落任何人的賦權與成長」為主題，衛福部由次長林靜儀（前排左4）率團參加。（衛生福利部提供）中央社記者曾以寧傳真 113年8月19日
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（中央社記者曾以寧台北19日電）APEC衛生工作小組會議日前於秘魯登場，衛福部次長林靜儀率團參加，分享台灣的登革熱防治經驗、肺癌篩檢及精準給付、年輕族群心理健康支持方案等，獲得肯定或迴響。

2024年亞太經濟合作（APEC）衛生工作組會議及場邊工作坊，於當地時間13至17日於秘魯召開，以「健康包容性：不遺落任何人的賦權與成長」為主題。

林靜儀率團出席，就女性健康、氣候變遷、基層醫療等議題發表演說，向與會經濟體分享台灣施政經驗，並共同發表聯合聲明，宣示擴大APEC合作與努力。

衛福部國際合作組主任施金水、中央健康保險署長石崇良、衛福部心理健康司長陳亮妤、疾病管制署疫情中心主任郭宏偉等人，在會中介紹台灣施政經驗。

APEC各經濟體自去年起，登革熱疫情紛紛創下歷史新高，這次會議規劃「氣候變遷對於健康的造成的衝擊：登革熱等熱帶傳染病」，由各經濟體分享登革熱防治策略，台灣亦受邀分享。

疾管署指出，去年台灣因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫鬆綁使得國內外交流頻繁，以及鄰近東南亞國家疫情嚴峻、聖嬰現象致高溫多雨等因素，本土登革熱病例數自7月起迅速增加，期間亦受颱風侵襲，為 本土登革熱防治工作增添不利因素。

疾管署分享，透過建構氣候變遷適應能力、強化跨部門合作、建置緊急應變團隊、提升公衛及醫療系統韌性等關鍵行動，去年國內本土登革熱新增病例數自10月中旬起開始穩定下降，展現全民防疫成果；且這些行動將有助因應未來氣候變遷對健康更廣泛的衝擊。

林靜儀、石崇良也受邀出席美國國務院主辦「肺癌預防、診斷與治療」政策對話，分享肺癌防治策略，包括1997年啟動的菸害防制計畫、2022年7月針對有家族史及重度吸菸者實施全國性低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫，及去年健保啟動癌症陽追計畫，透過精準給付提升肺癌存活率經驗，獲高度肯定。

陳亮妤則分享推動「年輕族群心理健康支持方案」經驗，強調台灣為亞洲首個開辦全國性心理諮商方案的國家；並推動全國布建社區心理衛生中心，增進心理健康資源之可近性以及平等性。（編輯：陳清芳）1130819

2024年亞太經濟合作（APEC）衛生工作組會議及場邊工作坊在秘魯召開，衛福部次長林靜儀（左）、健保署長石崇良（右）率團參與，2人出席美國國務院主辦「肺癌預防、診斷與治療」政策對話，分享肺癌防治策略。（衛生福利部提供）中央社記者曾以寧傳真 113年8月19日
2024年亞太經濟合作（APEC）衛生工作組會議及場邊工作坊在秘魯召開，衛福部次長林靜儀（左）、健保署長石崇良（右）率團參與，2人出席美國國務院主辦「肺癌預防、診斷與治療」政策對話，分享肺癌防治策略。（衛生福利部提供）中央社記者曾以寧傳真 113年8月19日
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