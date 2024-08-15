運研所電動公車智慧充電計畫 獲APEC頒金牌獎

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部運輸研究所的電動公車智慧充電計畫，獲APEC頒發交通類金牌獎，運研所說，這項計畫除將在台灣擴大推廣，也會在亞太區複製擴散，促進相關產業國際輸出。

運研所今天發布新聞稿，運研所參加2024年第6屆APEC能源工作小組能源智慧社區倡議（ESCI）競賽，以「智慧、永續的電動公車解決方案：塑造智慧城市能源管理的未來」為題提案，獲智慧交通類別金牌獎，主辦單位於秘魯當地時間13日，在利馬舉行頒獎典禮，運研所所長林繼國率員代表台灣前往受獎，並與13個APEC經濟體分享計畫願景與成功經驗。

運研所說，APEC ESCI競賽源自2010年美國前總統歐巴馬與日本前首相菅直人共同提出APEC「能源智慧社區倡議」，邀請亞太地區各經濟體透過提案競賽與知識共享來參與該倡議，以共同達成永續發展、淨零轉型等目標。

運研所說，APEC-ESCI獎項的評審委員會，由美國能源部太平洋西北國家實驗室（PNNL）高級顧問兼科學家Cary Bloyd擔任主席，評審委員則由APEC能源工作組成員經濟體提名。

運研所說，計畫獲國內外智慧運輸與能源專家青睞，主要應用數位科技與創新理念，協助交通部加速推動「2030年市區公車全面電動化」政策，並利用政府Open Data、充電標準與共享經濟理念，開放部分充電樁供其他電動運具使用，可有效改善國內現有電動車充電樁不足的困境，減輕電動車輛駕駛的里程焦慮。

另外，運研所還提出超過1萬輛電動公車可視為移動儲能設備的願景，透過儲存用電離峰時段剩餘電力，用電緊迫時，可支援區域電網與關鍵基礎設施（例如醫院、警察局）用電需求，強化智慧城市能源管理韌性，更倡導透過科技改善工作環境，促進性別友善與勞動力權益保障。

運研所說，這項計畫除在台灣各地擴大推廣應用，也會在亞太地區逐漸複製擴散，目前除已在台北市、新北市與台中市多個電動公車充電站採用，東南亞與南美洲的政府與產業代表也已開始積極安排技術參訪並逐步導入計畫成果；這項計畫採用國際通用充電標準（CCS1），運用AIoT技術提供高度客製化的整體創新解決方案，已成為亞太和其他地區加速運具電動化的動力來源，促進相關產業的國際輸出。（編輯：陳政偉）1130815