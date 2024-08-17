中國當選APEC能源工作組主席 承諾加強對話合作

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（中央社記者李雅雯上海17日電）中國當選2025-2026年度APEC能源工作組主席，這是中國第一次在APEC能源合作機制下，透過競選成功擔任負責人。能源工作組設立主旨在於減少能源供給、使用對於環境構成的衝擊。

中國國家能源局今天表示，亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）能源工作組第68次會議甫結束，中國在這場會議上成功當選2025-2026年度APEC能源工作組（Energy Working Group, EWG）主席。

中國國家能源局透過微信公眾號指出，中國設定碳達峰、碳中和目標，深入落實「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系，統籌能源安全供應和綠色低碳發展。

中國國家能源局提到，中國持續深度推進全球能源治理變革，推動建立全球清潔能源合作夥伴關係，成立「一帶一路」能源夥伴關係，倡議國際能源變革聯盟；這次是中國首次在APEC能源合作機制下成功競選擔任負責人。

中國國家能源局強調，這是中國深度參與全球能源治理的重要體現，將以此為契機，致力促進具建設性、積極的對話，確保能源工作組發展方向與APEC領導人、部長和高官的指示一致，加強與各成員經濟體的合作，推動區域的可持續發展。

據APEC官網介紹，能源工作組在1990年成立，成立主旨在於對亞太經濟合作地區人民的經濟、社會福祉做出能源部門的最大貢獻，減輕能源供給與使用對於環境構成的影響。

中國「四個革命、一個合作」能源安全新戰略所指為，透過推動能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制革命和全方位加強國際合作，致力於構建清潔低碳、安全高效的能源體系。（編輯：呂佳蓉）1130817