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陳正祺出席APEC能源部長會議 分享台灣能源轉型

2024/8/13 16:10
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（中央社記者曾智怡台北13日電）經濟部次長陳正祺今天率團前往秘魯利馬，參加15至16日召開的APEC第14屆能源部長會議（14th APEC Energy Ministerial Meeting, EMM14），分享台灣朝潔淨、永續、公正、韌性和具包容性能源轉型發展的成果。

經濟部能源署透過新聞稿說明，2024年亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）能源部長會議由秘魯主辦，討論重點圍繞在APEC年度主題「賦權、包容、成長」的優先領域「永續成長促進韌性發展」，致力於提升能源安全、加速潔淨能源轉型進程，同時確保區域永續及包容性經濟成長，保護受影響的弱勢族群等。

能源署指出，此次能源部長會議聚焦「提升APEC區域能源轉型」、「能源取得對促進永續成長之重要性」及「APEC經濟體推動永續成長之氫能發展政策與行動」等3項議題。

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陳正祺將分享台灣擴大再生能源推廣、發展無碳電力及強化公私協力，打造具公正性與包容性轉型機制的政策成果，盼有助於與會員體間共同促成亞太區域內的永續和潔淨能源發展。

經濟部表示，歷年來台灣皆在APEC議題與國際事務上的積極參與，各會員體向來給予高度評價與肯定，也期許透過此次能源部長會議，能與各會員體進行更多淨零能源轉型議題交流與互動。（編輯：楊凱翔）1130813

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