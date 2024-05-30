觀光署4策略拓展觀光 拚2028年達兆元產值

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（中央社記者賴于榛台北30日電）交通部觀光署今天說，將透過觀光品牌引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊等4大策略，力拚2028年國際觀光客達1400萬人次、國旅人次2.2億，讓觀光產值達兆元。

交通部觀光署今天在行政院會報告「拓展觀光亮點 帶動兆元產業」，觀光署長周永暉出席院會後記者會時表示，政府將透過觀光品牌引客、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊及智慧景區價值升級4大策略，融入永續及數位國際發展趨勢，搭配海外旅展、推廣會、數位廣告、戶外廣告及社群平台5行銷管道，擴大吸引國際旅客。

周永暉說，觀光署有16個駐外辦事處，將逐步推廣設置8個台灣觀光服務處，尤其是為了配合巴黎奧運，4月便在法國成立觀光服務處，透過多元布局吸引國際旅客。

至於國旅，周永暉表示，觀光署新成立金門觀光圈，希望各地串連推動區域旅遊、島內旅遊，並透過跨部會合作，讓國家景區更加國際化、品牌化，同時也盼強化地方特色，並打造國際化的旅客服務中心等。

談到數位轉型，周永暉表示，未來將結合AI、AR等，在旅行前、中、後，將服務更智慧化，做更到位的管理，在面臨颱風等情況時，可以針對景區做安全維護。

周永暉說，今年目標盼達成1000萬國際觀光客來台、2億國旅人次，這將可以分別創造新台幣3600億元產值以及5400億元產值，盼透過上述種種措施能4年有成，力拚2028年來台國際觀光客數達1400萬人次、國旅2.2億人次，讓觀光產值達兆元。

行政院發言人陳世凱今天主持政院記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中指示，請交通部持續透過多元管道擴大宣傳，吸引國際旅客，早日達成千萬旅客來台目標。

卓榮泰說，行政院6月1日起，將陸續推動「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」3大方案及6大措施，請相關部會在推動各項振興旅遊方案時，務必強化地方政府的通力合作，配合暑假及節慶，強化宣傳，才能發揮最大振興效果。

報告提及，為振興花東觀光，觀光署推出團體旅遊補助、自由行住宿、台灣好行及台灣觀巴等優惠方案，預計帶動自由行233萬人次、團體旅遊16萬人次，創造新台幣126億元以上商機。（編輯：張均懋）1130530