2024台灣仲夏節將開跑 建立夏季旅遊品牌

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（中央社記者蘇木春台中15日電）交通部觀光署舉辦2024台灣仲夏節將於6月開跑，串聯全台13個國家風景區、22個縣市政府，建立台灣夏季旅遊品牌形象，並將夏季多樣風情與人文體驗傳遞到國際舞台。

觀光署今天表示，仲夏節以粽香話龍舟、夏至235、來呷茶咖冰、台灣美食展及鐵道旅遊趣為5大主軸，串聯台灣13個國家風景區、22個縣市政府，活動自6月1日至9月1日，希望帶給遊客台灣仲夏時節旅遊亮點。

觀光署今天在台鐵台中站前廣場，舉辦宣傳活動，觀光署副署長周廷彰、台中市副市長鄭照新與各地方政府、旅遊展館等代表皆出席，一同搖鈴象徵仲夏節啟航。

周廷彰會中致詞時表示，台灣擁有許多得天獨厚的遊憩條件與資源，夏季也是國內外遊客探索台灣的重點季節，從地方景點旅遊、在地美食、冰品到特色鐵道旅遊，不僅期待能活絡台灣人對國旅的熱潮，更希望將台灣寶島的夏季多樣風情，與人文體驗傳遞到國際舞台。

周廷彰說，403花蓮地震對花東地方旅遊產業影響很大，觀光署除啟動災後重建振興補助措施外，對於東部地區的觀光產業，都會透過實際行動支持與鼓勵，在大家的努力下，一定會帶動震後觀光旅遊與經濟早日復甦。

鄭照新說，台中市政府今年首辦「2024台中國際糕豐會」，獲選仲夏節「來呷茶咖冰」主題活動，今天開幕活動除邀集在地業者參與，更規劃花蓮觀光產業特賣專區，攜手花蓮業者設攤，盼幫助重建復甦。

觀光署指出，仲夏節也以台灣好行與國光客運同步推出主題視覺車體，共同響應及宣傳推廣搭乘大眾運具。今年6月22、23日將於阿里山國家風景區管理處轄區內的牛埔仔愛情大草原，舉辦仲夏節主場活動，邀請多組表演團體開唱，活動詳情可上「台灣仲夏節」官網查詢。（編輯：郭諭儒）1130515

6月即將正式開跑的「2024台灣仲夏節」宣傳記者會15日在台中市舉行，觀光署指出，仲夏節也以台灣好行與國光客運同步推出主題視覺車體，共同響應及宣傳推廣搭乘大眾運具。中央社記者蘇木春攝 113年5月15日