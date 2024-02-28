駐雅加達台灣觀光服務處揭牌 拓展印尼穆斯林市場

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）交通部觀光署今天為「駐雅加達台灣觀光服務處」揭牌，並舉辦「台灣日」活動，提供台灣特色餐點。副署長周廷彰表示，希望透過設立實體服務處及推廣活動，深化台灣觀光品牌的知名度，吸引印尼旅客到台灣觀光。

觀光署今天舉行「駐雅加達台灣觀光服務處」揭牌儀式，副署長周廷彰出席儀式時表示，為拓展印尼旅客到台觀光市場，設立服務處以貼近印尼旅客需求，直接傳達台灣的觀光資訊，並協助業者安排創新的主題行程產品，提升與印尼當地組團業者的溝通效率。

周廷彰說：「印尼為台灣積極開發的重點市場，觀光署不僅重視在地的華裔旅客，對於廣大的穆斯林市場更是積極整備。」他強調，實體服務處的成立，可以與當地業者深度交流。

服務處設於雅加達市區的「中央公園」（Central Park）購物中心內，該區域位處人潮眾多的商業住宅區，服務處內部裝潢明亮，並擺有許多台灣觀光文宣供遊客及業者索取。

觀光署指出，印尼人口超過2.7億，且擁有最多穆斯林人口，整體人口紅利及消費力快速成長，經濟規模亦為東協之冠，是亞洲最具觀光發展潛力的國家之一，亦是各國極力爭取穆斯林旅客的重要市場。

觀光署表示，112年到台灣的印尼旅客約達20.2萬人次，與疫情前108年的22萬9960人次相比，已恢復到約88%的水準。

服務處揭牌後，觀光署舉行「台灣日」活動，以台灣特色觀光圈及觀光節慶活動為主題，提供來自台灣的特色餐點，像是黑糖糕、阿里山咖啡及冰糖葫蘆等，展現台灣觀光友善魅力，吸引了許多印尼媒體品嚐。

活動中也播放印尼網紅阿瑞妮（Kadek Arini）赴台灣旅遊的短片，阿瑞妮也在場分享自身遊台經驗，她表示，台灣是個令人驚艷的旅遊目的地，無論是九份山城、日月潭湖景或是西門町鬧區，都有各種當地限定的美食與美景，且一年四季各有特色，每個季節都適合到台灣旅遊。

駐印尼代表處副代表陳盛鵬以印尼語致詞展現親和力，他表示，期盼透過觀光署駐雅加達台灣觀光服務處的成立，積極宣傳台灣觀光資訊，共同創造台印觀光交流新高峰。

陳盛鵬說：「我們深盼在印尼台灣觀光服務處成立後，可以無時差、無距離的協助印尼在地旅遊業者，透過觀光服務處的交流平台，增加與印尼民眾的溝通，進而深化兩國各層面的交流。」

他也透露，未來將規劃在代表處內設立觀光組，負責推動台灣與印尼兩國之間的觀光交流合作。（編輯：陳慧萍）1130228

觀光署副署長周廷彰（左2）、駐印尼代表處副代表陳盛鵬（右2）、印尼旅遊暨旅行社協會（ASITA）副主席歐奇（Oki Kurniawan，右1）和Astindo旅遊組織主席席寶琳（Pauline Suharno，左1）出席「駐雅加達台灣觀光服務處」揭牌儀式。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月28日

「駐雅加達台灣觀光服務處」揭牌儀式後舉行「台灣日」活動，提供黑糖糕、阿里山咖啡及冰糖葫蘆等台灣特色餐點，吸引許多印尼媒體品嚐。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月28日