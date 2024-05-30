對岸團客來台今年仍掛零 行政院盼中國釋出善意

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（中央社記者賴于榛台北30日電）赴中禁團令6月生效，仍有許多團客未能及時出團，行政院長卓榮泰今天宣6月1日前組團者，仍可出團。政院說，台灣今年赴陸旅遊團客將達13萬人次，但對岸來台觀光團客還是零，盼中國能讓台灣觀光業者感受善意。

交通部觀光署2月7日依發展觀光條例，要求禁止組團赴中國旅遊，原定今年6月起暫停出團。觀光業者呼籲政府解禁，重啟兩岸觀光交流，行政院今天也宣布彈性調整作法。

交通部觀光署今天在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中聽取報告後指出，原先宣布出團至5月底為止，但考量有一定數量旅行團未能付諸實行，為維護旅客以及旅行社權益，因此今年6月1日前規劃的旅行團將可以繼續執行。

卓榮泰說，未來會視執行狀況滾動檢討上述政策，讓政策符合全民與觀光業最大利益。他也強調，政府歡迎陸客來台的政策始終沒有改變，兩岸可以從重啟對等的觀光旅遊跨出第一步，期盼中國方面也能展現相對的善意與努力，共同為兩岸和平與交流做出貢獻。

交通部觀光署署長周永暉在行政院會後記者會時表示，政府2月7日宣布禁團客赴中觀光，當時已經組團的就可以大方一點，已併團或是之前已有規劃的團，6月1後仍可出團，目前估計，6月後大約還有1000團約2萬人次的旅客將參加旅行團赴中旅遊。

至於如何認定已規劃組團，周永暉說，2月7日公布禁止後，3月仍有業者反應已經組團，因此這部分政府不會太嚴格認定，只是業者這2天不得搶搭末班車組團。

陸委會副主委李麗珍出席行政院會後記者會時表示，兩岸觀光旅遊推動需要兩岸累積善意，今年3月至5月台灣組團赴陸團客達11萬人次，6月後預計還有2萬人次的團客，但今年到目前為止，大陸旅客來台還是零，期盼對岸能展現相對善意與努力，追求兩岸和平共榮。

陳世凱補充表示，今年對岸來台觀光團客還是零，政府希望中國不要禁止團客來台，讓台灣觀光業者感受到善意。

李麗珍說，在中共軍演以及打壓台灣參與世界衛生大會（WHA）情況下，台灣對於組團赴陸仍務實釋出善意，目前陸方雖然預計開放福建陸客來台團體旅遊，但期盼陸客來台團體旅遊不該有條件或是區域限制，兩岸才能健康推動觀光旅遊。（編輯：蘇龍麒）1130530