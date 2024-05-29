兩岸旅遊僵局 國台辦：民進黨要為復常創造條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京29日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，「民進黨當局」應正視台灣民眾和旅遊業界訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

台灣觀光旅遊業者日前向民進黨政府喊話，解除6月1日的禁團令，朱鳳蓮今天在中國大陸國台辦例行記者會上說，自去年5月19日大陸方面宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊遊以來，台灣方面遲遲不作回應，「禁團令」至今未得到解除，台灣旅遊業界強烈不滿。

她表示，「民進黨當局」應正視台灣民眾和旅遊業界訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

台灣商總理事長許舒博27日說，兩岸經貿穩定，旅遊開放非常重要，預計月底會有團客開放的好消息。對於記者進一步詢問，大陸是否也會開放陸客團客赴台，以及自由行？

朱鳳蓮回應，4月28日，大陸旅遊主管部門已宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待。

她說，現在的問題是「民進黨當局」遲遲未作出回應，不斷地拿「誰先釋出善意」作搪塞和阻撓。「民進黨當局」拒不解除台灣民眾赴大陸團隊遊禁令，是在實質性剝奪台灣民眾的正當權益，侵害台灣旅遊業界的利益。

兩岸旅遊觀光至今僵局未解。陸委會在去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。去年底前宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不過這一政策又再春節前出現變化，僅開放3月至5月已報名出團者。

中共總書記習近平在前總統馬英九4月初訪陸時表示，「樂見大陸民眾去祖國寶島看一看」，釋出兩岸觀光鬆綁的訊號。中國大陸文旅部接著在4月28日表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

不過，當時陸委會回應說，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將與交通部進一步釐清再作決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

接著，總統賴清德在5月20日的就職談話中拋出善意，表示希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始。

不過，中國大陸國台辦對此又回應，大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀「完全是民進黨當局所造成的」。（編輯：陳鎧妤）1130529