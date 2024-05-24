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旅行業籲解除赴中禁團令 陳其邁盼平等互惠交流

2024/5/24 16:45（5/24 16:56 更新）
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高雄市長陳其邁（前左4）24日出席「2024高雄市旅行公會國際旅展」開幕典禮，陳其邁說，預估今年4天展期將吸引30萬人次到場。中央社記者林巧璉攝 113年5月24日
高雄市長陳其邁（前左4）24日出席「2024高雄市旅行公會國際旅展」開幕典禮，陳其邁說，預估今年4天展期將吸引30萬人次到場。中央社記者林巧璉攝 113年5月24日
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（中央社記者林巧璉高雄24日電）2024高雄市旅行公會國際旅展今天開幕，公會呼籲政府儘速解除赴中「禁團令」，市長陳其邁說，盼兩岸在平等互惠下，儘速恢復交流；雖兩岸分歧很多，但應讓有共識、有利的先行。

陳其邁出席開幕活動並接受媒體聯訪，針對業者呼籲政府儘速解除「禁團令」，他回應，希望兩岸基於平等互惠原則之下，儘速恢復交流；雖兩岸分歧很多，但應讓有共識的部分先行，而觀光就是增進彼此了解最好的方式。

陳其邁強調，觀光是對兩岸都有利的事，希望雙方能在過去制度化協商機制下，儘速恢復兩岸觀光交流。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑近日呼籲新政府，希望能在6月1日解除「禁團令」，恢復台灣民眾組團赴中國旅遊。

蔡宗佑今天接受媒體聯訪時說，赴中團不開放等於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光只開放一半，6月1日解除可能來不及，希望至少能在7月、8月開放，讓業者可以出團，也讓民眾有更多出國旅遊的選擇。

陳其邁致詞提到，高雄近來推動演唱會，很多天團以高雄為首選，看到高雄這名字不斷出現在天團全球巡迴的粉絲專頁非常感動，高雄的知名度已不輸台北。

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陳其邁說，每次來旅展都流連忘返，這是規劃年度旅遊最好的展覽，尤其高雄海空港地理優勢，與東南亞等地連結密切方便，同時也向交通部爭取，希望增加航班、航點，以因應國內外旅客需求。

南台灣最大檔的國際旅展「2024高雄國際旅展」今天至27日在高雄展覽館登場，活動匯集各類觀光機構及業者，總計超過271家單位、近500個攤位可望吸引30萬人次。（編輯：郭諭儒）1130524

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