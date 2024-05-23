高雄端午國際龍舟嘉年華 啦啦隊女神安芝儇助陣

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至10日登場，高雄市長陳其邁說，今年最大亮點就是台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇擔任推廣人，還有競速龍舟、親子龍舟等活動。

陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪表示，相信安芝儇的高人氣可以讓龍舟賽更熱鬧，她現在也是高雄人，也非常高興能參與高雄龍舟活動。現場還有200多攤創意市集，希望民眾在端午佳節能夠到愛河邊欣賞龍舟賽。

高雄市運發局今天發布新聞稿指出，安芝儇將會出席5月25日的點睛祭儀，並在6月10日率領台鋼啦啦隊登場應援，與民眾相約不見不散。這也是安芝儇宣布定居後首度在高雄度過端午連假，希望能透過推廣競賽深入高雄文化。

陳其邁表示，自安芝儇搬來高雄後，很多粉絲期待市府邀請她推廣相關活動，謝謝她願意接下這個任務，成為愛河龍舟賽的最強外掛，市府也將盡力扮演好東道主角色，帶她體驗港都獨有熱情。

運發局指出，高雄龍舟賽今年很國際，將有16個高雄市姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，高雄4個駐台機構首度全數參加，包括美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處等。

運發局表示，預計愛河龍舟賽將集齊全台北、中、南6支職業球團啦啦隊在3天賽事中為選手加油，成為全台應援最有力的龍舟賽，要讓選手、觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。

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此外，今年規劃親子龍舟競賽及體驗，設置大型氣墊及邀請紙風車劇團表演。睽違4年的夜間龍舟也將在高雄重現，運發局表示，要讓選手在愛河美麗的夜景下英勇奮戰。

2024年高雄國際龍舟賽集結陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事、空域佛光山贊助飛龍燈等3龍共舞，還有200攤文創市集串聯，陳其邁邀全國民眾連假務必來高雄「看划龍舟、慶端午」運動兼觀光。（編輯：黃世雅）1130523